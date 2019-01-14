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Рубрика: Власть

Wall Street Journal: США попробуют укрепить позиции в Арктике

Военно-морские силы США попробуют укрепить позиции в Арктике и ответить на "чрезмерные притязания" России и Китая в регионе. Об этом пишет ежедневная американская деловая газета The Wall Street Journal.

Летом военный корабль США пройдет через арктические воды. По словам министра ВМС Ричарда Спенсера, данная миссия станет первой операцией военно-морских сил США по обеспечению свободы судоходства в данном регионе, и такими действиями Вашингтон намерен дать ответ на "чрезмерные притязания некоторых стран".

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Кроме того, по данным газеты, США отправят свои войска на остров Адак (штат Аляска), расположенный недалеко от России. Ранее там располагалась американская военная база. Планируется, что на острове будут базироваться надводные корабли и самолеты-разведчики P-8.

По мнению издания, в связи с глобальным потеплением, в Арктике появились возможности для организации новых морских путей и более активного судоходства, что усилило напряжение в торговой и военной сферах, пишет РИА Новости.

Китай объявил себя "околоарктической державой" и рассматривает возможность  создания "полярного Шелкового пути", чтобы позволить своему флоту свободно действовать в регионе. Россия на протяжении долгого времени расширяла влияние в Арктике - этому, в частности, способствовала протяженная северная граница и торговые перспективы.

По данным газеты, в Вашингтоне признают, что недооценили важность наращивания потенциала в Арктике, поэтому не исключают, что при реализации своих планов ВМС США могут столкнуться с рядом проблем.

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Власть Безопасность Армия В мире США
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