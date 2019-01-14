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14.01.2019 17:11
Рубрика: Общество

Индекс возраста

Законы биржи помогли российским ученым создать таблетки от старости
Текст: Сергей Деменко
Это удивительная и неожиданная работа ученых московского Физтеха. Им удалось совместить, казалось бы, несовместимое: биологию, медицину и экономику. Разработанные модели позволяют на основе законов финансовых рынков предсказывать биологический возраст организма, скорость старения и создать таблетки от старости.
Применяя биржевые модели, ученые нашли у мыши "молодильные" вещества, на основе которых создали таблетки от старости. Фото: Reuters Применяя биржевые модели, ученые нашли у мыши "молодильные" вещества, на основе которых создали таблетки от старости. Фото: Reuters
Применяя биржевые модели, ученые нашли у мыши "молодильные" вещества, на основе которых создали таблетки от старости. Фото: Reuters

Известно, что риск умереть для человека удваивается примерно каждые восемь лет. Частота возникновения таких заболеваний, как рак или инсульт, тоже увеличивается после 40 лет и растет почти с такой же скоростью, как и риск смерти. Мы привыкли считать физическое увядание неизменным спутником зрелого возраста, однако с биологической точки зрения стареть не обязательно: у некоторых видов животных риски смерти растут очень медленно или даже уменьшаются по мере взросления. Cреди млекопитающих, к которым относится и человек, тоже обнаружены животные, у которых риск умереть остается неизменным в течение жизни. А значит, скоростью старения можно управлять, воспроизведя решения, которые эволюции удалось найти случайно.

Биологический возраст можно рассчитать, используя рыночные алгоритмы

- Как ни странно, между биржей и организмом много общего, - рассказал "РГ" автор исследования Петр Федичев. - На бирже торгуются много акций, они взаимодействуют друг с другом, но есть биржевой индекс. Это индикатор состояния рынка акций, рассчитанный на основе корзины наиболее ликвидных акций. Биржевые индексы позволяют в целом оценить состояние фондового рынка. Мы показали, что аналогом биржевого индекса в организме является биологический возраст. Что его можно рассчитать, используя применяемые на биржи модели и алгоритмы. Более того, зная, как идет торговля сегодня, можно предсказать, что будет завтра.

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
Россияне определили момент, когда начинается старость

В основе метода - массив анализов крови 12 тысяч человек, а также данные их медицинских карт за 15 лет. Федичев подчеркивает, что отобраны люди, у которых еще нет выявленных болезней. Так вот его метод позволяет "измерять" предболезни, точнее, продвижение к болезням. Скорость, с которой стареет организм. Каждый из показателей крови мало что говорит о состоянии организма, его старении, но, анализируя весь "кровавый" банк конкретного организма за определенный промежуток времени, можно получить одно число, которое и является биологическим возрастом. А по нему оценить риски появления той или иной болезни, приближения старости. Как и на бирже, зная ситуацию сегодня, предсказать, что будет завтра. И успеть принять меры. Но как этот метод расчета скорости старения позволил ученым создать таблетки от старости?

- Мы измерили в каждом образце крови около 100 параметров, также мы знали, как они менялись за пятнадцать лет жизни людей, - говорит Федичев. - Применяя наш алгоритм расчета биовозраста, нашли белки, которые отвечают за скорость старения. А затем выявили "молодильные" вещества, которые блокируют действие этих белков. После введения этих веществ мышам они стали моложе, чем  в начале эксперимента.

Работа российского ученого опубликована в журнале Frontiers in Genetics.

Общество Наука
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