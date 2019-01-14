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14.01.2019 20:29
Рубрика: Спорт

Атаковали издалека

"Зенит" выиграл в Единой лиге благодаря трехочковым попаданиям
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск №7764 (6)
В Единой лиге продолжаются матчи регулярного чемпионата. В понедельник болельщиков ждало очное противостояние двух российских участников Евролиги - ЦСКА и "Химок".
Легионер "Зенита" Марко Симонович (справа) помог своему клубу добиться уверенной победы над "Нижним Новгородом". Фото: Александр Демьянчук / ТАСС Легионер "Зенита" Марко Симонович (справа) помог своему клубу добиться уверенной победы над "Нижним Новгородом". Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Легионер "Зенита" Марко Симонович (справа) помог своему клубу добиться уверенной победы над "Нижним Новгородом". Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

А накануне прошло немало интересных матчей. Питерский "Зенит" в красивом стиле переиграл "Нижний Новгород" - 103:78.

Самым результативным у петербуржцев стал сербский легионер Марко Симонович, набравший 16 очков. Отметим также, что баскетболистам "Зенита" отлично удавались атаки из-за трехочковой дуги - 15 попаданий из 25.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Главными событиями 2019 года станут Евроигры и ЧМ по баскетболу

Комментируя победу главный тренер "Зенита" Джоан Плаза похвалил команду за бойцовский характер:

- Главное, что мы не допустили недооценки соперника, и это очень ценно. В начале матча мы позволили взять сопернику слишком много подборов, однако смогли справиться с этой проблемой и по ходу всего поединка показали хороший баскетбол.

В других встречах саратовский "Автодор" был сильнее пермской "Пармы" - 93:76, а минский "Цмоки-Минск" уступил "Калеву" из Таллина - 82:95.

Тем временем, как сообщила пресс-служба Российской федерации баскетбола, матч заключительного, шестого тура второго этапа квалификации Кубка мира-2019 Россия - Финляндия пройдет в Перми. Встреча состоится 24 февраля в Универсальном дворце спорта "Молот".

Добавим, что игра пройдет в рамках последнего, шестого квалификационного "окна". В нем сборная России, имеющая шесть побед при четырех поражениях, встретится с обоими конкурентами в борьбе за третью, последнюю путевку в финальный турнир Кубка мира-2019 от группы К - в гостях с Болгарией (4-6) и дома с Финляндией (5-5). Встреча с болгарами пройдет 21 февраля в Ботевграде.

Главный тренер "Зенита" Джоан Плаза похвалил свою команду за бойцовский характер

Первый матч между сборными Финляндии и России в отборе на Кубок мира состоялся 30 ноября прошлого года в Эспоо. Тогда наша команда, уступая по ходу игры 13 очков, смогла добиться победы в овертайме (77:75). Встреча в Перми станет решающей в борьбе за третье место. Победа в ней обеспечит команде Сергея Базаревича участие в Кубке мира независимо от результата матча в Болгарии.

Напомним, что Кубок мира-2019 пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. В финальном турнире примут участие 32 национальные команды.

Спорт Баскетбол
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