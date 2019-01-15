Уверен, большинство британцев догадывались, какое желание загадала на Рождество премьер Тереза Мэй. За последние несколько месяцев у главы правительства Альбиона не было более важной мечты, чем утверждение парламентом плана "брекзита", подготовленного ее кабинетом. Уже в ночь со вторника на среду станет понятным, произошло ли в Британии "политическое чудо", несмотря на то, что подавляющее большинство экспертов заранее предупреждало: надеяться не на что и договор с Евросоюзом по условиям выхода Британии из состава ЕС депутаты не утвердят.

Впрочем, Мэй до последнего не теряла присутствия духа. В последнем перед голосованием выступлении в парламенте она вновь и вновь зомбировала народных избранников, стремясь расшатать их уверенность в непригодности соглашения. "Когда в будущем люди будут изучать историю, они будут спрашивать: выполнили ли депутаты волю, высказанную страной на референдуме, защитили ли нашу экономику, безопасность и единство?", - проникновенно взывала к слушателям премьер. Но опросы среди народных избранников были безжалостными: договор с ЕС не набирал большинства голосов. Более того, по мнению аналитиков, если число проголосовавших против соглашения окажется всего на 50 человек больше, чем число сторонников представленного правительством документа - это станет победой г-жи Мэй. Однако реальность, почти наверняка, окажется более горькой: число противников договора на 100-200 человек превысит число его сторонников.

В том, что соглашение с ЕС не примут во вторник, были твердо убеждены букмекеры: на один фунт, поставленный на провал сделки с Брюсселем, можно выиграть сущую мелочь - три сотых фунта (три пенса). А вот те, кто рискнул сыграть на стороне премьера и поставили на то, что договор с ЕС утвердят в парламенте, в том случае, если это все же произойдет, могли хорошо заработать - за каждый фунт получить сразу 11 фунтов.

Слишком многие в британском парламенте хотели голосовать против соглашения с ЕС, правда, по абсолютно разным причинам

Впрочем, правительство Мэй заранее готовилось к варианту "жесткого брекзита" с сопутствующим ему кризисом. Аналогичные шаги предпринимали и власти единой Европы. Так что несмотря на запредельный градус трагизма в выступлениях политиков по обе стороны Ла Манша из-за отсутствия договора между Лондоном и Брюсселем, страхи по этому поводу выглядят сильно преувеличеными. Конечно, жители Альбиона испытают некоторые неудобства - например, глава Банка Англии предупредил, что его соотечественникам, если они хотят сэкономить, придется перейти с импортной телятины на британскую ягнятину, оформлять международное водительское удостоверение для поездок по Европе и платить за роуминг в ЕС. Однако в целом все чиновники так давно и тщательно готовились к тому прискорбному факту, что соглашение об условиях выхода Британии из Евросоюза не будет подписано, что в случае, если это произойдет в реальности, многие на Альбионе и в Старом Свете вздохнут с облегчением. Прежде всего потому, что закончится период неопределенности и станут понятными последствия предстоящего в марте геополитического развода.

Накануне решающего голосования в парламенте руководители Еврокомиссии и Евросовета Жан-Клод Юнкер и Дональд Туск обратились к британцам с открытым письмом. Подыгрывать Мэй они не стали - по сути, еще раз разъяснили позицию единой Европы по наиболее щекотливому для подданных ее Величества вопросу - о режиме контроля на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Тем не менее Мэй ухватилась даже за эту хрупкую "соломинку". Она утверждала, что написанное письмо носит "юридически обязывающий характер", хотя это совсем не так. Но эти внутриполитические маневры британского премьера не могли скрыть надвигающейся катастрофы вокруг голосования, в предчувствии которой многие члены кабинета заранее покинули правительственную шлюпку. По подсчетам экспертов из-за несогласия с линией Мэй из ее команды вышли почти полтора десятка высокопоставленных чиновников. Последней же громкой отставкой стал уход так называемого партийного правительственного организатора Гарета Джонсона, чьей профессиональной задачей было добиваться одобрения сделки с Евросоюзом среди депутатов-консерваторов.

Однако рассуждать о том, что провал соглашения с Евросоюзом в парламенте автоматически означает отставку Мэй с поста премьера явно преждевременно. Даже при самых катастрофических результатах голосования, никуда уходить Мэй не собирается. Во-первых, формально у нее есть три дня, чтобы представить депутатам "план B" в отношении сделки с Евросоюзом, хотя в правительстве утверждают, что такого плана у них не существует.

Во-вторых, у Мэй остается возможность внести доработанное соглашение с Брюсселем на утверждение депутатов, если будут найдены новые "развязки". В том, что это произойдет, существуют большие сомнения, но небольшой процент в пользу того, что перепуганные отсутствием договора с Лондоном европейцы все же дадут слабину, сохраняется.

В чем можно быть уверенными, так это в том, что загаданного Мэй "рождественского чуда" со вторника на среду почти наверняка не произойдет. Слишком многие в британском парламенте хотели голосовать против соглашения с ЕС, правда, по абсолютно разным, порой диаметрально противоположным, причинам. Одни депутаты надеялись, что срыв соглашения с Брюсселем, в конечном итоге, приведет к новому референдуму о выходе страны из Евросоюза, другие, напротив, стремились, покидая единую Европу, хлопнуть дверью как можно громче.

А британские СМИ в качестве политического казуса приводят историю депутата от Лейбористской партии Тулип Сиддик. Она, как пишет Evening Standard, перенесла свои роды на пару дней ради участия в намеченном на вторник голосовании по "брекзиту". Причем сделала это вопреки советам врачей, будучи уверенной: будущий ребенок не простит, если его мама уклонится от этого исторического голосования.