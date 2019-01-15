Аэрофлот признан в Китае лучшей авиакомпанией для транзита в Европу

Аэрофлот признан "Лучшей авиакомпанией для транзита между Китаем и Европой" по версии престижной китайской премии Stars Awards 2019. Торжественная церемония вручения наград состоялась в экономической столице КНР - г. Шанхае, в гостинице The Ritz-Carlton Shanghai.

Награда отмечает самых достойных иностранных участников туристического рынка Китая, включая лучших международных перевозчиков. Премия считается самой престижной наградой в сфере туризма КНР. Высокий статус обеспечен историей и репутацией учредителя премии - китайского издания Travelling Scope. Этот журнал является одним из старейших в Поднебесной изданий о путешествиях. Он выходит в свет уже 38 лет с ежемесячной аудиторией читателей более 650 тыс. человек.

Победителей премии определяют тремя путями: посредством общего голосования читателей, анализа экспертных оценок, а также с помощью опросов в социальных сетях.

"Аэрофлот предлагает своим пассажирам обширную сеть маршрутов с высокой частотой полетов по наиболее популярным направлениям, - заявил генеральный директор ПАО Аэрофлот Виталий Савельев. - Нашу авиакомпанию выбирают миллионы россиян и иностранцев, которые ценят ее за доступные тарифы, удобные стыковки в базовом аэропорту Шереметьево и высокое качество сервиса на всех этапах путешествия. Наряду с активным развитием внутренних перевозок одним из главных драйверов роста Аэрофлота служит дальнейшее закрепление на транзите между Европой и Азией - самом конкурентном в мире рынке авиаперевозок, где наша компания обладает бесспорными преимуществами".

Удобная маршрутная сеть Аэрофлота включает четыре ключевых пункта в Китае - Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу. Качественный сервис, широкий спектр услуг, ориентированных на китайских потребителей, доступные тарифы и удобные стыковки в Шереметьево рейсов из КНР давно снискали Аэрофлоту славу "любимой иностранной авиакомпании в Китае". Это звание, присуждаемое Flyer Award, Аэрофлот удерживает второй год подряд.

Сильные позиции Аэрофлота на глобальном авиационном рынке подтверждают многочисленные награды и рейтинги. Аэрофлот был вновь назван самым узнаваемым авиационным брендом в мире по версии главного оценщика брендов - агентства Brand Finance. "Туристический Оскар" - награда World Travel Awards - также была присуждена Аэрофлоту в номинациях "Лидирующий авиационный бренд", "Лучший бизнес-класс" и "Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию". Осенью 2018 года Аэрофлот подтвердил свои знаковые рейтинги "четыре звезды" от британского агентства Skytrax и "пять звезд" от американской ассоциации АРЕХ.

Новая стратегия Аэрофлота "100 миллионов пассажиров к 100-летию Аэрофлота" ставит целью нарастить международный транзитный поток с 5 млн пассажиров в 2017 году до 10-15 млн в 2023-м.