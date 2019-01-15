Акимов назвал криптовалюты бесперспективными

Криптовалюта как платежный инструмент "довольно безнадежная вещь". Об этом на Гайдаровском форуме заявил вице-премьер Максим Акимов.

Еще два года назад, когда на криптовалюты был спрос, Акимов не видел в них перспективы. Сейчас за самую популярную криптовалюту - биткоин - дают не более двух тысяч долларов.

И многие пользователи, кто майнил и пытался зарабатывать на криптовалютах, приостановили вычисления. В данной ситуации расходы на электричества больше, чем возможная отдача от майнинга.

При этом вице-премьер назвал перспективными финансовые сервисы, основанные также на технологии блокчейн, что и вычисление криптовалюты.