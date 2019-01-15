Новости

Ученые выяснили, как гормоны влияют на возбудителей прыщей 21:14
Российские гандболисты проиграли Бразилии на чемпионате мира 20:25
Албанский язык получил статус второго официального в Македонии 20:20
Названы страны с самыми красивыми женщинами 20:13
Вышел эпичный трейлер нового "Человека-паука" 20:10
Владимир Путин сменил посла в ЦАР 20:05
Минпросвещения поддержало новый проект по питанию в школах 20:02
В Петербурге прекратили дело об экстремизме за пост в соцсети 19:57
В Госдуме просят запретить "недолитр" молока и "девяток" яиц 19:30
В Москве насмерть замерз топ-менеджер "Евросети" 18:56
На Урале нашли мужчину, выигравшего 500 миллионов рублей в лотерею 18:51
Минтруд: Случаев незаконного увольнения предпенсионеров в России нет 18:50
В Кремле рассказали о перспективах закона о капиталовложениях 18:42
Минфин предложит ОФЗ более чем на 35 млрд рублей 18:37
В истории рождения Вселенной нашли загадочную субстанцию 18:36
В Краснодаре военного судью заподозрили в ДТП со сбитой девушкой 18:31
СК разоблачил коррупционную схему в новой Москве 18:22
Спасатели напомнили о правилах зимнего купания перед Крещением 18:20
Число погибших при взрыве в Шахтах выросло до четырех 18:01
Опера "Эстония" выступила на Исторической сцене Большого театра 18:00
Отставного военного из Краснодара обвинили в связях с "ИГ" 17:48
Нефтяников обяжут платить налог на недвижимость со скважин 17:46
На дорогах Москвы будет меньше "бутылочных горлышек" 17:43
Летчики СФ показали фигуры высшего пилотажа на разных высотах 17:42
Голодец выступила против введения налога на выезд из России 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
15.01.2019 20:18
Рубрика: Власть

Паллиативная помощь

Российская газета - Федеральный выпуск №7765 (7)
16 января в первом чтении Государственная Дума рассмотрит правительственный законопроект об оказании паллиативной медицинской помощи неизлечимо больным гражданам.

Эта тема поднималась фракцией "Единая Россия" еще в прошлом созыве Госдумы. Напомню, что в конце 2014 года нами был принят закон, который существенно облегчил людям с тяжелыми заболеваниями доступ к сильным обезболивающим препаратам. Кроме того, в 2015 году министерство здравоохранения издало два приказа о порядке оказания паллиативной медицинской помощи: первый касается детей, второй - взрослого населения. Однако даже после этого тяжелобольные пациенты часто сталкивались с различными проблемами.

На выборах в Государственную Думу VII созыва "Единая Россия" ставила перед собой такие задачи, как повышение качества паллиативной помощи, обеспечение людям с тяжелыми заболеваниями максимально комфортных условий для жизни. Несколько лет вырабатывались предложения по внесению необходимых для этого изменений в нормативно-правовую базу. В мае 2018 года в Госдуме прошли парламентские слушания о перспективах нормативно-правового регулирования паллиативной помощи. В слушаниях принимали участие представители правительства и общественных организаций, врачи и эксперты. Обсуждение этой темы также проходило в Совете Федерации, в Общественной палате и на других площадках. Итогом совместной работы стал внесенный правительством законопроект.

Частным медцентрам передадут на лечение больше граждан

Согласно ему, паллиативная помощь должна включать в себя не только медицинские процедуры, направленные на избавление пациентов от боли, но и мероприятия по уходу за тяжелобольными людьми, психологическую поддержку этих лиц.

Следовательно, медицинским работникам, обладающим необходимыми компетенциями, нужно будет тесно взаимодействовать с учреждениями социального обслуживания и некоммерческими организациями. Порядок этого взаимодействия будет установлен совместным приказом министерства здравоохранения и министерства труда и социальной защиты. Рассчитываем, что проект приказа будет подготовлен и направлен в Госдуму для ознакомления еще до рассмотрения законопроекта во втором чтении.

Наша главная цель - сделать так, чтобы тяжелобольные люди смогли быстрее получать как медицинскую, так и социальную помощь вне зависимости от того, где они находятся.

В законопроекте также закреплено право пациентов на облегчение боли наркотическими или психотропными лекарственными препаратами. Причем все необходимые препараты будут предоставляться бесплатно не только в стационарных и амбулаторных условиях, но и в условиях дневного стационара.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Петербург и Москва вошли в сотню лучших городов для здорового отдыха

Еще одним важным нововведением является возможность оказания бесплатной паллиативной помощи на дому. Это будет способствовать повышению доступности медицинских и социальных услуг, что особенно важно в городах с большой плотностью населения.

Отмечу также, что законопроект подразделяет паллиативную помощь на первичную (доврачебную и врачебную) и специализированную. По нашему мнению, такое разделение нуждается в дополнительном обосновании. Мы ждем соответствующих пояснений от правительства в ходе подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении.

Помимо этого, в ближайшее время мы планируем провести широкое обсуждение предложенного документа с представителями общественных объединений и некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья. Уверен, что совместными усилиями нам удастся доработать законопроект наилучшим образом и повысить качество жизни пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной помощи.

Власть Позиция Общество Здоровье Законодательная власть Госдума Колонка Андрея Исаева Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Китай призвал США уважать право на участие в "Северном потоке-2"
Суд поддержал просьбу ФСБ о продлении ареста украинских моряков
Медведев решил упростить жизнь бизнеса с помощью "регуляторной гильотины"
Россияне не смогут строить дачи выше трех этажей
На перевооружение ВС РФ потратят более 1 трлн рублей