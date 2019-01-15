16 января в первом чтении Государственная Дума рассмотрит правительственный законопроект об оказании паллиативной медицинской помощи неизлечимо больным гражданам.

Эта тема поднималась фракцией "Единая Россия" еще в прошлом созыве Госдумы. Напомню, что в конце 2014 года нами был принят закон, который существенно облегчил людям с тяжелыми заболеваниями доступ к сильным обезболивающим препаратам. Кроме того, в 2015 году министерство здравоохранения издало два приказа о порядке оказания паллиативной медицинской помощи: первый касается детей, второй - взрослого населения. Однако даже после этого тяжелобольные пациенты часто сталкивались с различными проблемами.

На выборах в Государственную Думу VII созыва "Единая Россия" ставила перед собой такие задачи, как повышение качества паллиативной помощи, обеспечение людям с тяжелыми заболеваниями максимально комфортных условий для жизни. Несколько лет вырабатывались предложения по внесению необходимых для этого изменений в нормативно-правовую базу. В мае 2018 года в Госдуме прошли парламентские слушания о перспективах нормативно-правового регулирования паллиативной помощи. В слушаниях принимали участие представители правительства и общественных организаций, врачи и эксперты. Обсуждение этой темы также проходило в Совете Федерации, в Общественной палате и на других площадках. Итогом совместной работы стал внесенный правительством законопроект.

Согласно ему, паллиативная помощь должна включать в себя не только медицинские процедуры, направленные на избавление пациентов от боли, но и мероприятия по уходу за тяжелобольными людьми, психологическую поддержку этих лиц.

Следовательно, медицинским работникам, обладающим необходимыми компетенциями, нужно будет тесно взаимодействовать с учреждениями социального обслуживания и некоммерческими организациями. Порядок этого взаимодействия будет установлен совместным приказом министерства здравоохранения и министерства труда и социальной защиты. Рассчитываем, что проект приказа будет подготовлен и направлен в Госдуму для ознакомления еще до рассмотрения законопроекта во втором чтении.

Наша главная цель - сделать так, чтобы тяжелобольные люди смогли быстрее получать как медицинскую, так и социальную помощь вне зависимости от того, где они находятся.

В законопроекте также закреплено право пациентов на облегчение боли наркотическими или психотропными лекарственными препаратами. Причем все необходимые препараты будут предоставляться бесплатно не только в стационарных и амбулаторных условиях, но и в условиях дневного стационара.

Еще одним важным нововведением является возможность оказания бесплатной паллиативной помощи на дому. Это будет способствовать повышению доступности медицинских и социальных услуг, что особенно важно в городах с большой плотностью населения.

Отмечу также, что законопроект подразделяет паллиативную помощь на первичную (доврачебную и врачебную) и специализированную. По нашему мнению, такое разделение нуждается в дополнительном обосновании. Мы ждем соответствующих пояснений от правительства в ходе подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении.

Помимо этого, в ближайшее время мы планируем провести широкое обсуждение предложенного документа с представителями общественных объединений и некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья. Уверен, что совместными усилиями нам удастся доработать законопроект наилучшим образом и повысить качество жизни пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной помощи.