Банк России вернулся 15 января к покупкам иностранной валюты на открытом рынке после почти полугодового перерыва. Ожидания ЦБ о слабом влиянии возобновления покупок на курс рубля оправдались: во вторник днем российская валюта на Мосбирже слабо колебалась к доллару возле уровня закрытия торгов в понедельник.

Мораторий на покупку валюты ЦБ для минфина на открытом рынке в рамках бюджетного правила по факту действовал с августа 2018 года. Он был введен из-за нестабильности на финансовых рынках и падения курса рубля. Все это время закупки валюты на сверхдоходы от продажи нефти и газа велись минфином из резервов Банка России. О возобновлении регулярных покупок на открытом рынке с 15 января объявила в конце осени глава Банка России Эльвира Набиуллина. Отложенные за время действия моратория покупки валюты примерно на два триллиона рублей регулятор намерен провести в течение нескольких лет.

С 15 января по 6 февраля Банк России будет ежедневно приобретать валюты на 15,6 миллиарда рублей в день (всего за этот срок будет куплено валюты на 265,8 миллиарда рублей). Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин заявлял ранее в интервью "Российской газете", что январское возобновление регулярных покупок валюты не приведет к ослаблению курса рубля. По его словам, рестарт покупок валюты заложен в ожидания рынка еще с конца ноября. Кроме того, начало года традиционно считается благоприятным для курса российской валюты благодаря сезонности текущего счета в первом квартале, отмечал Заботкин.

Возвращение ЦБ на валютный рынок совпало также с началом январского налогового периода. По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург", в совокупности налоговые платежи в этом месяце составят около полутора триллионов рублей, спрос на рубли для уплаты налогов будет сглаживать спрос на валюту со стороны Банка России. Фундаментальные факторы продолжат выступать за поддержку позиций рубля как минимум до конца января (около 67 рублей за доллар), пишут в ежедневном обзоре аналитики Росбанка. В целом внешний фон для самочувствия российской валюты пока можно считать нейтральным, отмечают аналитики Нордеа Банка.