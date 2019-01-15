Банки и компании смогут покупать данные у государства

Банки и компании смогут приобретать часть данных из государственных информационных систем, рассказал в интервью "Российской газете" заместитель министра экономического развития Савва Шипов. Это предполагает проект концепции Национальной системы управления данными (НСУД), которая должна интегрировать сотни разрозненных ведомственных систем и реестров.

"Важно уточнить, что такие данные не должны позволять идентифицировать конкретного человека, - сказал Шипов. - Тогда должна быть возможность их использовать в коммерческих либо иных целях, но важно, чтобы процедура доступа к таким данным была прозрачной и равной для всех. Это одна из важнейших задач НСУД - определить единые механизмы работы с данными, повысить возможность использования их коммерческими структурами и таким образом дать им возможность быть конкурентоспособными в современной экономике. Разумеется, это не касается так называемых открытых данных, они как были, так и останутся в общем и бесплатном доступе".

Шипов добавил, что граждане получат возможность предоставлять из НСУД любой набор сведений о себе по запросу банка или другой коммерческой организации, если по каким-то причинам им это выгодно или удобно, либо наоборот, полностью запрещать какое-либо использование своих данных.

Концепция Национальной системы управления данными будет внесена в правительство в марте, запуск системы намечен на 2024 год. Предполагается, что за элементы системы будут отвечать Минэкономразвития и Минкомсвязи, центром компетенций по формированию системы останется Аналитический центр при правительстве.

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