Бизнес-сообщество предложило ввести налог на выезд за границу

Российские предприниматели предложили ввести налог на выезд за границу, который составит 500 рублей и для иностранцев, и для россиян.

Такое предложение содержится в обращении ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ", направленном на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, а также главы Ростуризма Олега Сафонова, передает РИА Новости.

Налог предлагается брать каждый раз, когда гражданин России или иностранец пересекает границу России. Исключение составят транзитные пассажиры, которые въезжают в страну на время не более 24 часов.

Вырученные таким образом средства предлагается направить на развитие туристической отрасли.