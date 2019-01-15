Британские парламентарии проголосовали против сделки по Brexit

Во вторник вечером в парламенте Великобритании прошло голосование о сделке по Brexit, одобренной Лондоном и Брюсселем в ноябре прошлого года после полуторагодичных переговоров.

В итоге депутаты проголосовали против проекта, предложенного премьер-министром страны Терезой Мэй, передает ТАСС.

Более двух третей, то есть 432 парламентария высказались против и лишь 202 - за. Отмечается, что это стало самым крупным поражением британского премьера в парламенте за последние 95 лет.

Теперь, по оценкам экспертов, "возможны самые разнообразные сценарии развития событий", в том числе самый "жесткий" выход страны из ЕС, о готовности к которому в Лондоне говорили буквально перед голосованием, и отмена Brexit в целом.

Потерпевшая поражение при голосовании Тереза Мэй пообещала представить план дальнейших действия по Brexit, но лейбористская оппозиция в парламенте уже озвучила планы о запуске процедуры вотума недоверия главе правительства.