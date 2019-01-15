Частным медцентрам передадут на лечение больше граждан

Долю частных медицинских центров в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) следует увеличить минимум до 15 процентов, считают президент "ОПОРЫ России" Александр Калинин и Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Это предложение будет внесено в проект "дорожной карты" по обеспечению устойчивого роста российской экономики, который представят президенту Владимиру Путину в феврале, сообщил Титов на заседании межведомственной рабочей группы по подготовке документа.

Увеличение доли участия частных медцентров в системе ОМС должно повысить спрос на их услуги, а это укрепит их финансовое положение. "Самое важное для развития любого бизнеса - это рынки сбыта. Если у тебя нет рынка сбыта или он сужается, то бизнес либо уменьшается в размерах, либо перестает существовать. Поэтому мы поддерживаем инициативу допустить частные предприятия здравоохранения на рынки ОМС. Их доля должна быть не меньше 15 процентов - по аналогии с долей госзакупок у малого и среднего бизнеса", - пояснил "РГ" Александр Калинин.

Российский рынок медуслуг почти втрое меньше рынка Германии - всего 2,3 триллиона рублей

Частные медцентры могли бы составить здоровую конкуренцию государственным и муниципальным поликлиникам, что хорошо сказалось бы на качестве услуг. Формально частные клиники могут работать в системе ОМС и сейчас, но их доля пока мала. "По разным регионам этот показатель колеблется в пределах от двух до восьми процентов", - говорит Александр Грот, президент Ассоциации частных клиник Москвы и Центрального ФО.

По словам эксперта, получить право на оказание услуг по системе ОМС несложно: клиника должна предоставить в Фонд обязательного медицинского страхования пакет документов и получить одобрение. До трети всех участников системы ОМС - это частные медорганизации, но на их долю приходится в среднем по стране всего 3-4 процента от общего объема финансирования. Правда, за последние годы эта цифра подросла, 5-7 лет назад частным медцентрам выделялось меньше одного процента всех средств фонда ОМС. Это не дает пациенту возможности выбирать, куда обратиться за помощью - в частную или в госструктуру, а в этом и состоит одна из главных целей инициативы.

Кроме того, более активное участие "частников" в системе ОМС должно повысить вклад медицинского бизнеса в ВВП. Пока его доля - 1,25 процента. Но сравнительно невелики и вложения государства в этот сектор экономики. В 2017 году, по данным Росстата, доля расходов на здравоохранение в РФ упала до 3,3 процента ВВП. Российский рынок медицинских услуг почти втрое меньше рынка Германии: 2,3 триллиона рублей против 6,7 триллиона.

3,3 процента ВВП вложило государство в развитие здравоохранения по итогам 2017 года. Сравнительно невелик и вклад медицинского бизнеса в ВВП: его доля оценивается в 1,25 процента

Долю расходов на здравоохранение в РФ к 2037 году необходимо довести до среднемировых показателей в 9,9 процента, а объем рынка медуслуг увеличить в шесть с лишним раз - до 13,9 миллиона рублей, считает Борис Титов.