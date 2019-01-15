Частным медцентрам передадут на лечение больше граждан

Новости

Ученые выяснили, как гормоны влияют на возбудителей прыщей 21:14
Российские гандболисты проиграли Бразилии на чемпионате мира 20:25
Албанский язык получил статус второго официального в Македонии 20:20
Названы страны с самыми красивыми женщинами 20:13
Вышел эпичный трейлер нового "Человека-паука" 20:10
Владимир Путин сменил посла в ЦАР 20:05
Минпросвещения поддержало новый проект по питанию в школах 20:02
В Петербурге прекратили дело об экстремизме за пост в соцсети 19:57
В Госдуме просят запретить "недолитр" молока и "девяток" яиц 19:30
В Москве насмерть замерз топ-менеджер "Евросети" 18:56
На Урале нашли мужчину, выигравшего 500 миллионов рублей в лотерею 18:51
Минтруд: Случаев незаконного увольнения предпенсионеров в России нет 18:50
В Кремле рассказали о перспективах закона о капиталовложениях 18:42
Минфин предложит ОФЗ более чем на 35 млрд рублей 18:37
В истории рождения Вселенной нашли загадочную субстанцию 18:36
В Краснодаре военного судью заподозрили в ДТП со сбитой девушкой 18:31
СК разоблачил коррупционную схему в новой Москве 18:22
Спасатели напомнили о правилах зимнего купания перед Крещением 18:20
Число погибших при взрыве в Шахтах выросло до четырех 18:01
Опера "Эстония" выступила на Исторической сцене Большого театра 18:00
Отставного военного из Краснодара обвинили в связях с "ИГ" 17:48
Нефтяников обяжут платить налог на недвижимость со скважин 17:46
На дорогах Москвы будет меньше "бутылочных горлышек" 17:43
Летчики СФ показали фигуры высшего пилотажа на разных высотах 17:42
Голодец выступила против введения налога на выезд из России 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
15.01.2019 19:39
Рубрика: Общество

Лекарство от разорения

Частным медцентрам передадут на лечение больше граждан
Текст: Надежда Толстоухова
Российская газета - Федеральный выпуск №7765 (7)
Долю частных медицинских центров в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) следует увеличить минимум до 15 процентов, считают президент "ОПОРЫ России" Александр Калинин и Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Это предложение будет внесено в проект "дорожной карты" по обеспечению устойчивого роста российской экономики, который представят президенту Владимиру Путину в феврале, сообщил Титов на заседании межведомственной рабочей группы по подготовке документа.

Увеличение доли участия частных медцентров в системе ОМС должно повысить спрос на их услуги, а это укрепит их финансовое положение. "Самое важное для развития любого бизнеса - это рынки сбыта. Если у тебя нет рынка сбыта или он сужается, то бизнес либо уменьшается в размерах, либо перестает существовать. Поэтому мы поддерживаем инициативу допустить частные предприятия здравоохранения на рынки ОМС. Их доля должна быть не меньше 15 процентов - по аналогии с долей госзакупок у малого и среднего бизнеса", - пояснил "РГ" Александр Калинин.

Российский рынок медуслуг почти втрое меньше рынка Германии - всего 2,3 триллиона рублей

Частные медцентры могли бы составить здоровую конкуренцию государственным и муниципальным поликлиникам, что хорошо сказалось бы на качестве услуг. Формально частные клиники могут работать в системе ОМС и сейчас, но их доля пока мала. "По разным регионам этот показатель колеблется в пределах от двух до восьми процентов", - говорит Александр Грот, президент Ассоциации частных клиник Москвы и Центрального ФО.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Что делать, если предлагают заплатить за медпомощь, положенную бесплатно

По словам эксперта, получить право на оказание услуг по системе ОМС несложно: клиника должна предоставить в Фонд обязательного медицинского страхования пакет документов и получить одобрение. До трети всех участников системы ОМС - это частные медорганизации, но на их долю приходится в среднем по стране всего 3-4 процента от общего объема финансирования. Правда, за последние годы эта цифра подросла, 5-7 лет назад частным медцентрам выделялось меньше одного процента всех средств фонда ОМС. Это не дает пациенту возможности выбирать, куда обратиться за помощью - в частную или в госструктуру, а в этом и состоит одна из главных целей инициативы.

Кроме того, более активное участие "частников" в системе ОМС должно повысить вклад медицинского бизнеса в ВВП. Пока его доля - 1,25 процента. Но сравнительно невелики и вложения государства в этот сектор экономики. В 2017 году, по данным Росстата, доля расходов на здравоохранение в РФ упала до 3,3 процента ВВП. Российский рынок медицинских услуг почти втрое меньше рынка Германии: 2,3 триллиона рублей против 6,7 триллиона.

3,3 процента ВВП вложило государство в развитие здравоохранения по итогам 2017 года. Сравнительно невелик и вклад медицинского бизнеса в ВВП: его доля оценивается в 1,25 процента

Долю расходов на здравоохранение в РФ к 2037 году необходимо довести до среднемировых показателей в 9,9 процента, а объем рынка медуслуг увеличить в шесть с лишним раз - до 13,9 миллиона рублей, считает Борис Титов.

Общество Здоровье
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Китай призвал США уважать право на участие в "Северном потоке-2"
Суд поддержал просьбу ФСБ о продлении ареста украинских моряков
Медведев решил упростить жизнь бизнеса с помощью "регуляторной гильотины"
Россияне не смогут строить дачи выше трех этажей
На перевооружение ВС РФ потратят более 1 трлн рублей