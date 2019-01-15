ЦСКА обыграл "Химки" в центральном матче Единой лиги

В центральном матче очередного тура баскетбольной Единой лиги вчера встречались лучшие команды страны. Столичный ЦСКА на своем паркете сломил сопротивление подмосковных "Химок" (75:65) и остался единственным клубом, идущим в турнире без поражений.

За бешеный настрой армейцев в этом матче химчане должны были "благодарить" коллег из израильского "Маккаби". В конце прошлой недели они отвесили ЦСКА знатную оплеуху, обыграв "красно-синих" на московском паркете. Для справки, в нынешнем сезоне этого доселе не удавалось никому из участников Евролиги. Драматизма ситуации добавил тот факт, что "Маккаби" в главном еврокубке нынче далеко не на первых ролях, тогда как ЦСКА - в тройке лучших.

- Необходимо реабилитироваться после нашего выступления против "Маккаби", где мы играли плохо на протяжении большей части матча. Нужно сыграть лучше, - заявил в интервью клубной пресс-службе главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. - Мы уже встречались с "Химками" в Евролиге, поэтому представляем все трудности, с которыми предстоит столкнуться. Нас ждет матч с историческим соперником, серьезной командой, показывающей хороший баскетбол. Будем к нему готовы.

Битва ЦСКА и "Химок" действительно стала в последние годы главным противостоянием отечественного баскетбола. У него даже есть свое название - "дерби Ленинградки". Дело в том, что обе команды базируются вдоль одной трассы. С той лишь разницей, что ЦСКА квартирует на Ленинградском проспекте, а "Химки" уже за МКАДом, но рядом с Ленинградским шоссе. "Желто-синим" в этих баталиях чаще всего уготована роль проигравшей стороны - эпизодические победы над армейцами команда никак не может поставить на стабильные рельсы. На этот раз задачу осложняла кадровая ситуация. Сломавший мизинец главный бомбардир "Химок" Алексей Швед так и не долечился, поэтому приходится обходиться без него. С одной стороны, подмосковный клуб к этому успел привыкнуть. С другой, в столь жестком графике, когда на прошлой неделе химчане отыграли два матча Евролиги с топовыми турецкими коллективами, на остальных лидеров ложиться совсем уж мощная нагрузка.

- У нас есть ряд проблем, связанных с травмами и простудой. После новогодних праздников и Рождества у нас очень тяжелое расписание, однако подобные проблемы есть у всех клубов. Готовим команду к очень сложному матчу. Нам нужно быть готовыми и психологически, и физически, - заявил перед матчем официальному сайту "Химок" главный тренер подмосковной команды Георгиос Барцокас.

В итоге выяснилось, что помимо Шведа химчане потеряли еще и Энтони Гилла. Американский форвард, также являющийся ключевой ударной силой команды, в "гражданской" одежде устроился на трибуне рядышком с Алексеем. Будь эта парочка на паркете, шансы "желто-синих" на успех точно оценивались бы выше.

Впрочем, ЦСКА тоже не выставил на матч всех сильнейших. "Жертвой" лимита на легионеров, действующего в Единой лиге, стал основной разыгрывающий команды Серхио Родригес. В его отсутствие роль "мозгового центра" армейцев была отведена Дэниэлу Хэкетту. Защитник сборной Италии доверие попытался оправдать сразу же. Пара точных попаданий Хэкетта плюс аккуратная игра Антонова и Курбанова в защите позволили "красно-синим" рвануть с места в карьер - 12:4. Но продолжения этот стартовый рывок не получил. Дрогнувшие было "Химки" довольно оперативно перестроились, и первая четверть закончилась не самым критичным для них образом - 21:15 в пользу хозяев площадки.

Второй отрезок начался с сольного шоу Джордана Мики. Американский форвард "желто-синих" в одиночку набрал девять очков, что позволило подмосковной команде сначала вплотную приблизиться к сопернику, а затем, после точных штрафных в исполнении Зубкова, выйти вперед. На большой перерыв ЦСКА отправился уже в роли догоняющих - 31:34. То есть во второй четверти москвичи набрали мизерные для себя десять очков, и в такой ситуации Димитрису Итудису надо было срочно приводить команду в чувство.

Ответ во время продолжительной паузы армейцы заготовили сокрушительный. В третьей 10-минутке защитные порядки "Химок" были просто сметены. ЦСКА взвинтил темп, вынудил оппонентов нахватать пять фолов, после чего принялся планомерно наращивать преимущество в счете. А несколько попаданий из-за дуги этот процесс только ускорили. 58:45 по итогам этого отрезка, и сомнения в победителе на этом, по сути, отпали. В концовке "Химки", конечно, пытались спастись. Но катастрофическая реализация трехочковых бросков - лишь три из 19 попыток гостей поразить кольцо издали достигли цели - не позволили "желто-синим" даже приблизиться к сопернику. Финальная сирена зафиксировала счет 75:65. ЦСКА празднует 13-ю победу подряд в Единой лиге и остается на вершине таблицы.

Самым результативным игроком встречи стал Джордан Мики, который принес "Химкам" больше трети очков - 24. У армейцев 17 баллов на счету Кори Хиггинса. 13 очков добавил в общую копилку Хэкетт, у которого к тому же семь результативных передач.