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15.01.2019 20:47
Рубрика: Спорт

Первый круг комом

Касаткина проиграла на старте Australian Open
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск №7765 (7)
Российская теннисистка Дарья Касаткина, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 10-м номером, вылетала из турнира прямо на старте, проиграв швейцарке Тимии Бачински, болтающейся в середине второй сотни рейтинга WTA, со счетом 3:6, 0:6.
Лучшая теннисистка России выбыла из числа претенденток на победу в Австралии. Фото: AP Лучшая теннисистка России выбыла из числа претенденток на победу в Австралии. Фото: AP
Лучшая теннисистка России выбыла из числа претенденток на победу в Австралии. Фото: AP

Поражение, конечно, досадное. Но не неожиданное. На успешное выступление Касаткиной в Мельбурне рассчитывали, больше исходя из ее прошлогоднего прорыва и статуса первой ракетки России и десятой ракетки мира, чем из ее реальной формы в данный момент. Ведь на турнирах в Брисбене и Сиднее, которые открывали сезон, Даша также не смогла пройти во второй круг. Причем в Брисбене Касаткина уступила занимающей 283-ю строчку рейтинга Кимберли Биррелл (7:5, 4:6, 6:7 (3:7)). До этого знаменательного дня 20-летней австралийке не удавалось пробиться в основную сетку турниров WTA на протяжении целых трех лет. Поэтому надежды на то, что Бачински, которая возвращается после травм, будет действовать на корте еще хуже, не оправдались. Касаткина смогла взять у швейцарки всего три гейма.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Вихлянцева встретится с Бачински во втором круге Australian Open

Следующей соперницей Бачински на Australian Open будет еще одна россиянка - Наталья Вихлянцева. Она пробилась в основную сетку через квалификацию, а в стартовом круге обыграла еще одного "квалифая" - Варвару Лепченко, представляющую США (6:7 (2:7), 6:2, 6:4). Трехсетовый поединок продолжался 2 часа 10 минут.

В мужской сетке наши теннисисты, от которых ждали хороших результатов, пока оправдывают прогнозы. К Карену Хачанову присоединились Даниил Медведев и Евгений Донской. Донской в первом раунде Открытого чемпионата Австралии за три часа обыграл серба Ласло Джере - 6:7 (5:7), 6:4, 6:1, 7:6 (7:5). Медведев, который дошел до финала турнира в Сиднее, не растерял форму и разгромил южноафриканца Ллойда Джорджа Харриса - 6:1, 6:2, 6:1.

Что касается зарубежных топовых игроков, то тут пока без сюрпризов. Барьер первого круга без проблем преодолели Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, Гарбинье Мугуруса и Серена Уильямс. Младшая из сестер Уильямс последний раз выступала в Мельбурне два года назад, когда уже была беременна дочерью Алексис Олимпией. Тогда она в очередной раз стала чемпионкой и решила обыграть эту ситуацию в "Инстаграм", шутливо написав: "Ребята, в этот раз я точно играю одна".

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Australian Open - 2019
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