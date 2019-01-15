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Для "Стартрека" снимут несколько спин-оффов

Новости
    15.01.2019, 10:36
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

У Филиппы Джорджиу, офицера Звездного флота из сериала "Звездный путь: Дискавери" (Star Trek: Discovery) в исполнении Мишель Йео, будет "сольное" шоу. Об этом пишет Variety.

Разработкой очередной серии во вселенной "Стартрека", одной из самых раскидистых и популярных в научной фантастике, занимается канал CBS - пока без конкретных сроков и информации по остальному касту. Названия у шоу еще нет.

Фото: kinopoisk.ru
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Уточнено, что "сольник" обстоятельно рассмотрит Джорджиу как члена организации "Секция 31" (Section 31), секретного разведывательного агентства, действующего на территории Федерации. Речь о нем шла в сцене, вырезанной из первого сезона "Дискавери".

По словам актрисы, она крайне рада возможности "продолжить рассказывать насыщенные истории "Звездного пути". И быть ​​частью этой вселенной, этим героем для нее - большая отрада. "Никак не могу дождаться возможности узнать, куда всё это зайдет", - заключила Йео.

Второй сезон "Звездный путь: Дискавери", состоящий из четырнадцати эпизодов, стартует 17 января.

К слову, серия, потенциальным названием которой может быть "Звездный путь: Секция 31", - не единственный новый проект мира "Стартрека". Кроме него CBS All Access разрабатывает "сольник" для Патрика Стюарта - о капитане Жан-Люке Пикаре (пока без названия), анимационную комедию от автора "Рика и Морти" "Звездный путь: Нижние палубы" (Star Trek: Lower Decks), сериал про академию Звездного флота и еще ряд проектов.

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