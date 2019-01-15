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15.01.2019 10:29
Рубрика: Экономика

Эксперты рассказали, как не остаться без премии

Текст: Марина Гусенко
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Если вы изо всех сил трудились на работе, рассчитывая на премию, но не получили ее, оспорить решение работодателя можно через суд, считают эксперты портала hh.ru. Правда, далеко не в каждом случае суд станет на сторону работника.

В каких случаях стоит затевать тяжбу из-за премии?

Фото: pixabay
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Надо помнить, что работодатель не обязан платить премию. И условия ее назначения не определяются законодательством. И если в трудовом или коллективном договоре ничего не говорится об обязанности работодателя ее выплачивать, то аргументы в суде, такие как "мне всегда платили, а в этот раз - нет" не будут иметь силы, отмечают на hh.ru. Шанс выиграть суд есть в нескольких случаях. Во-первых, если премия начислена, но не выплачена. Как правило, "забывают " работодатели заплатить начисленную премию уволившимся работникам. Главное, в этом случае доказать, что премия была начислена. Тут может пригодиться, например, копия приказа об этом или справка 2 - НДФЛ, где начисленная премия может быть обозначена.

Если человек увольняется по соглашению сторон и рассчитывает на премию по результатам KPI, стоит попросить работодателя вписать обязательство по ее выплате в текст соглашения. Иначе можно остаться без выплаты даже по решению суда.

Во-вторых, оспорить решение по премии можно, если ее расчет не соответствует действующему порядку. Чем прозрачнее основания для выплаты премий и подробнее они прописаны в локальных нормативных актах работодателя, тем проще доказать в суде нарушение этих оснований.

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