Эксперты рассказали, как не остаться без премии

Если вы изо всех сил трудились на работе, рассчитывая на премию, но не получили ее, оспорить решение работодателя можно через суд, считают эксперты портала hh.ru. Правда, далеко не в каждом случае суд станет на сторону работника.

В каких случаях стоит затевать тяжбу из-за премии?

Надо помнить, что работодатель не обязан платить премию. И условия ее назначения не определяются законодательством. И если в трудовом или коллективном договоре ничего не говорится об обязанности работодателя ее выплачивать, то аргументы в суде, такие как "мне всегда платили, а в этот раз - нет" не будут иметь силы, отмечают на hh.ru. Шанс выиграть суд есть в нескольких случаях. Во-первых, если премия начислена, но не выплачена. Как правило, "забывают " работодатели заплатить начисленную премию уволившимся работникам. Главное, в этом случае доказать, что премия была начислена. Тут может пригодиться, например, копия приказа об этом или справка 2 - НДФЛ, где начисленная премия может быть обозначена.

Если человек увольняется по соглашению сторон и рассчитывает на премию по результатам KPI, стоит попросить работодателя вписать обязательство по ее выплате в текст соглашения. Иначе можно остаться без выплаты даже по решению суда.

Во-вторых, оспорить решение по премии можно, если ее расчет не соответствует действующему порядку. Чем прозрачнее основания для выплаты премий и подробнее они прописаны в локальных нормативных актах работодателя, тем проще доказать в суде нарушение этих оснований.