Евросоюз расценил как провал голосование по Brexit

Возглавляющий Евросовет Дональд Туск выразил разочарование итогами голосования британских депутатов по Brexit и поинтересовался ближайшими планами Лондона по сделке.

Напомним, что две трети парламентариев (232 голоса) высказались против предложенной премьер-министром Терезой Мэй сделки по Brexit и лишь 202 проголосовали за.

"Если соглашение оказалось невозможным, но при этом никто не хочет [выхода] без соглашения, кому хватит мужества наконец сказать, какое остается финальное решение?" передает ТАСС комментарий Туска.

Глава Европарламента Антонио Таяни назвал результаты голосования "плохой новостью".

"Голосование по Brexit - это плохая новость", - констатировал он.

При этом координатор Европарламента по Brexit Ги Верхофстадт выразил озабоченность состоянием прав граждан ЕС в Великобритании.

"Права граждан должны быть защищены", - подчеркнул он.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер потребовал от Лондона как можно скорее "прояснить намерения".

"Я призываю Соединенное Королевство как можно скорее прояснить свои намерения. Время почти истекло", - цитирует РИА Новости его заявление.

По его мнению, "соглашение об отделении является справедливым компромиссом и наилучшей возможной сделкой".