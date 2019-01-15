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15.01.2019 14:03
Рубрика: Культура

Ежегодная литературная премия "Лицей" открывает третий сезон

Текст: Мария Воронова
Ежегодная литературная премия "Лицей" им. Александра Пушкина для молодых писателей и поэтов открывает новый сезон и объявляет о начале приема работ, который продлится до 28 февраля. Уже в третий раз премия дает возможность молодым - особое внимание уделяется тому, что претендовать на награду могут авторы в возрасте от 15 до 35 лет - писателям и поэтам показать себя на большой литературной арене.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Условия конкурса прежние - участники могут предложить на рассмотрение комиссии свои литературно-художественные прозаические произведения (романы, повести, сборники повестей и/или рассказов) объемом от 4 до 12 авторских печатных листов (от 160000 до 480000 печатных знаков) и поэтические произведения объемом от 150 до 700 строк, ранее не выдвигавшиеся на национальные литературные премии.

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В короткий список, который представят в мае, войдет не более двадцати произведений. Конкуренция вновь может стать суровой: в прошлом году члены жюри сформировали короткий список, отобрав двадцатку лучших из 3069 зарегистрированных работ.

Торжественная церемония награждения лауреатов состоится в июне 2019 года. Лауреаты премии определяются в двух номинациях - поэзия и проза, в каждой из которых присуждается три приза. Кроме того, произведения лауреатов опубликуют на сайте премии и издадут отдельным сборником в одном из ведущих издательств.

"Помню, как накануне церемонии вручения премии в прошлом году я простился с друзьями и шел домой, представляя, какой значительный путь прошла эта книжка. Той ночью я по-настоящему твердо поверил, что написать текст и взять на себя смелость предъявить его на весь мир - победа сама по себе. Так, "Лицей" однозначно отвечает на вопрос любого автора, написавшего текст: "Существую ли я" - утвердительно", - рассказал пресс-службе премии лауреат "Лицея"-2018 Константин Куприянов.

Культура Литература
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