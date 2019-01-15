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15.01.2019 04:00
Рубрика: Экономика

Где в России люди больше всего довольны жизнью

Текст: Ольга Игнатова
Больше всего довольны своей жизнью россияне, проживающие в Грозном, Тюмени, Ижевске, Махачкале и Краснодаре. К такому выводу пришли эксперты Финансового университета при правительстве РФ, проанализировав результаты опросов россиян. Их проводили в течение 2018 года в 78 городах России с населением более 250 тысяч человек. При этом в каждом городе было опрошено не менее тысячи респондентов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Исследование показало, что большинство жителей крупных и средних городов довольны той жизнью, которую они ведут, - отметил проректор Финансового университета Алексей Зубец. - В декабре 2018 года доля тех, кто полностью или в основном доволен, составила 82 процента. В 2017 году цифра была той же, а в 2014 и 2015 годах - 83 процента. Средняя доля довольных жизнью по итогам 2018 года - 81 процент. Это высокие показатели".

Фото: pixabay
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Чаще всего радуются жизни люди из наиболее состоятельных имущественных групп, а также молодежь, которой, как известно, трудности не страшны. Примечательно, что, несмотря на экономические трудности, испытываемые Россией в последние годы, доля уверенных в собственном завтрашнем дне также держится на достаточно высоком уровне. В декабре прошлого года таких уверенных было 63 процента.

А в целом в 2018 году доля тех, кто полностью или в основном уверен в завтрашнем дне, составила 62 процента. Самый высокий показатель уверенности в будущем, как отмечает Зубец, был в 2014 году. Тогда ответили положительно 66 процентов участников исследования. Но, как известно, в конце 2014 года разразился экономический кризис.

Сегодня выше всего уровень уверенности в собственном завтрашнем дне среди жителей Ижевска, Набережных Челнов, Казани, Уфы и Севастополя. Возможно, такую уверенность люди испытывают из-за того, что имеют надежную специальность и хорошее рабочее место.

Фото: depositphotos.com
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В декабре 2018 года 73 процента жителей крупных и средних городов сообщили, что уверены в будущем предприятий, где они работают. В целом, по итогам 2018 года, доля уверенных в будущем своих предприятий составила 72 процента. В 2017 году в надежности работодателей были уверены 75 процентов россиян, в 2013-2014 годах - 76.

В наибольшей степени уверены в будущем своих предприятий сотрудники госпредприятий, правоохранительных органов, структур, обеспечивающих военную безопасность страны, банков, инвестиционных и страховых компаний, предприятий, производящих и распределяющих электроэнергию, газ и воду. Самый высокий уровень уверенности в будущем своих предприятий отмечается в Ярославле, Грозном, Тюмени, Красноярске и Новокузнецке.

Интересно, что Москва и Санкт-Петербург не заняли первые строчки рейтинга удовлетворенностью жизнью, хотя зарплаты и возможности для самореализации там одни из самых высоких в стране. Получается, не в деньгах счастье. Как считает Алексей Зубец, "в столицах всегда выше конкуренция за рабочие места, образование, поэтому постоянно нужно доказывать, что ты лучший работник".

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