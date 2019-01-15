Глава Японского олимпийского комитета отверг обвинения в коррупции

Глава Японского олимпийского комитета (JOC) Цунэкадзу Такэда отрицает обвинения в коррупции, которые выдвинули против него французские следователи. Соответствующее заявление японец сделал в ходе пресс-конференции в Токио, передает газета "Асахи симбун".

Правоохранители из Парижа настаивают, что господин Такэда ранее мог санкционировать дачу взяток ответственным лицам, которые повлияли на итог голосования при выборе места проведения Летней Олимпиады в 2020 году. Напомним, что спортивный праздник пройдет в Токио.

По некоторым данным, речь идет о сумме 1,8 миллиона евро. Деньги достались сингапурской консалтинговой фирме Black Tidings в июле 2013 года. После этого финансовые средства перечислили некому Папа Массат Диаку, который был объявлен в международный розыск.

Цунэкадзу Такэда представлял Японию в конном спорте на Олимпийских играх в Мюнхене-72 и Монреале-76. Прадедом председателя Японского олимпийского комитета был император Мэйдзи. Впервые Такэда-сан был избран на свой нынешний пост в 2001 году.