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15.01.2019 13:36
Рубрика: В мире

Милорад Додик рассчитывает на встречу с Владимиром Путиным

Текст: Александр Борисов (Сараево)
Председательствующий в президиуме Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик назвал предстоящий 17 января визит Владимира Путина в Белград символичным сигналом мира, дружбы и поддержки Сербии и всему сербскому народу. Политик также отметил, что рассчитывает увидеться с российским лидером.

Лидер боснийских сербов подчеркнул важность контактов представителей Республики Сербской с коллегами из России, так как Москва неоднократно демонстрировала объективность в достижении мира в БиГ и реализации Дейтонских мирных соглашений, положивших конец войне здесь в 1995 году.

Фото: Пресс-служба президента Республики Сербской
Президент Республики Сербской: Мы довольны и гордимся отношениями с РФ

"С этой точки зрения мы весьма благодарны России и ее вкладу в сохранение мира и стабильности, - цитирует слова политика издание Глас Српске. - Глобальные отношения сейчас иные, нежели десять-двадцать лет тому назад. Россия в тот момент, когда создавалась Республика Сербская, находилась в значительно более сложной ситуации. Но она вернулась на ключевую геостратегическую позицию в мире и для нас крайне важно, чтобы, помимо хороших отношений с США и ЕС, мы имели хорошее взаимодействие и с Россией. Мы заботимся об этом, и используем каждую нашу встречу с россиянами в целях укрепления нашего сотрудничества и хороших отношений".

Между тем посол Российской Федерации в Сараево Петр Иванцов открыто заявляет, что Россия заинтересована в стабильной, процветающей и самостоятельной Боснии и Герцеговине. "В качестве одного из гарантов Дейтонских мирных соглашений РФ видит свою задачу в содействии неукоснительному соблюдению их норм и принципов, в строгом соответствии с гарантируемым ими равноправием двух энтитетов и трех государствообразующих народов, - сообщил он. - Подобную позицию мы не намерены менять".

Петр Иванцов рассказал, что геополитические интересы Москвы на Балканах продиктованы ее стремлением развивать долгосрочное сотрудничество, содействовать политической и экономической стабильности и безопасности региона.

"Что же касается непосредственно БиГ, хотел бы обратить внимание на признание всеми политическими лидерами страны именно такого характера наших связей", - указал дипломат, добавив, что Россия последовательно развивает сотрудничество с Республикой Сербской во всех областях, включая экономику, торговлю, науку, образование и культуру.

Республика Сербская БиГ ответила на заявления о "российской интервенции"

"Россия входит в число крупнейших иностранных инвесторов и внешнеторговых партнеров БиГ, - сообщил посол. - В Республике Сербской успешно работают крупные экономические операторы, которые являются не только ведущими налогоплательщиками, но и работодателями, трудоустраивая тысячи граждан. Это представляет значительную подпитку для вашей экономики. В последние годы увеличивается импорт в Россию вашей плодоовощной продукции, ведутся переговоры по открытию новых статей боснийского экспорта, прежде всего, мясомолочной продукции. Развиваются двусторонние культурно-гуманитарные обмены, опирающиеся на глубокие исторические традиции. Можно с удовлетворением отметить, что проводимые гастроли творческих коллективов из России, художественные выставки и кинопоказы в РС встречают у публики неизменный успех, расширяется их география. Молодежь все охотнее изучает русский язык и активно использует имеющиеся возможности для бесплатного получения образования в ведущих российских университетах - ежегодно российские вузы предоставляют 60 бесплатных стипендий, диверсифицируются научные и студенческие связи между высшими учебными заведениями. Большие возможности открываются в результате расширения сотрудничества между регионами России и РС, прямого взаимодействия средних и малых предприятий".

По словам высокопоставленного дипломата, попытки втянуть Боснию и Герцеговину в НАТО преследуют вполне конкретные военные цели и задачи, которые не имеют ничего общего с утверждением демократических ценностей. При этом такое развитие событий привело бы к созданию дополнительных разделительных линий в Европе и не способствовало бы повышению уровня безопасности и стабильности в регионе.

В мире Европа Босния и Герцеговина
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