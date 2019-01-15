В России улучшилась ситуация с младенческой смертностью, сообщила на Гайдаровском форуме вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, к 2024 году этот показатель должен снизиться до 4,5 младенца на 100 тысяч рожденных живыми. За 11 месяцев прошлого года этот показатель уже достиг пяти.

Тем не менее есть и печальная новость: за тот же период 2018 года смертность в России превысила рождаемость на 193 тысячи человек, или на полтора человека на тысячу населения. Голикова назвала регионы, где умирает больше всего россиян, - это Смоленская, Псковская, Тамбовская, Тульская и Тверская области. Там показатель убыли населения больше семи человек на тысячу жителей. Вместе с тем есть регионы, где, напротив, наблюдается естественный прирост (рождается больше людей, чем умирает). Речь идет о регионах Северного Кавказа, Туве, Якутии и Тюменской области.

По мнению вице-премьера, ситуация с высокой естественной убылью населения в России будет длиться недолго. Через несколько лет она сменится ростом. По мнению Голиковой, это произойдет в 2023-2024 годах.

Как отметил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, достигнуть существенного улучшения показателей в короткие сроки можно благодаря сокращению уровня смертности, и на это в том числе должны быть нацелены госпрограммы. Также, по словам Голиковой, в России снижается уровень бедности - на полпроцента за девять месяцев прошлого года. Есть закономерность: чем выше уровень образования у человека, тем ниже риск его попадания за черту бедности.

Вице-премьер привела данные Росстата, а точнее, индексы риска бедности. Значение выше единицы показывает, во сколько раз риск бедности для населения, сгруппированного по уровню образования, превышает риск бедности для населения в целом. Ниже единицы - наоборот.

Итак, самый высокий риск бедности - 1,59 - у работников, имеющих только общее образование, а самый низкий - 0,07 - у тех, кто получил послевузовское образование. У тех, кто окончил вузы, риск бедности составляет 0,51, а у тех, кто получил среднее профессиональное образование - 0,89.

В связи с этим растет вероятность усиления разделения общества по уровню доходов в зависимости от уровня образования, продолжает Голикова, поскольку большинство рабочих мест переходят к инновационным технологиям производства, механизации и компьютеризации. Эти изменения могут привести к высокой конкуренции среди работников с высшим или средним профессиональным образованием. И тогда одним из механизмов перераспределения рабочей силы станет внутренняя трудовая миграция.

По словам Максима Топилина, для того чтобы полностью ликвидировать бедность в России, нужно 800 миллиардов рублей в год. Это сумма примерного дефицита доходов семей. "Если полностью бедность побороть, раздать, чтобы каждый рубль точно попал той семье, где есть дефицит доходов, чтобы преодолеть бедность полностью, нужно около 800 миллиардов", - пояснил он. При этом, по его словам, это не означает, что этот дефицит нужно погасить за счет бюджетных средств. Нужно создать условия, чтобы люди могли их заработать.

Бедность будут ликвидировать с помощью многих мер, в том числе программами обучения мам, находящихся в отпусках по уходу за детьми, чтобы они не остались на обочине жизни после выхода из декретного отпуска. Голикова добавила, что в рамках нацпроекта "Демография" планируется организовать на дому почти девять тысяч групп по присмотру и уходу за детьми как альтернативы ясельным группам в детских садах.

По словам вице-премьера, сейчас за всеми видами государственной социальной помощи обращаются только около 20 процентов малоимущих жителей. В 2017 году такую помощь получили четыре миллиона человек из 19,2 миллиона малоимущих граждан.

Говоря о занятости, Голикова констатировала, что показатели безработицы за 11 месяцев прошлого года являются рекордно низкими - 4,8 процента. Количество занятых по сравнению с 2017 годом выросло на 400 тысяч человек, составив 72,6 миллиона, а число безработных сократилось на 300 тысяч и теперь составляет 3,7 миллиона (если считать по методологии Международной организации труда).

Также вице-премьер отметила, что из 1,6 миллиона вакансий, заявленных в службы занятости, только 9,3 тысячи предлагают дистанционную форму работы и работу на дому. "В этой связи в ближайшее время будет необходимо изменение самого рынка труда, структуры рабочих мест, развития дистанционных форм занятости, занятости на дому и создания рабочих мест для лиц предпенсионного возраста", - сказала она.