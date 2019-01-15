Голикова рассказала о снижении в России уровня бедности

Количество россиян, находящихся за чертой бедности, стало меньше за девять месяцев прошлого года на пол процентных пункта. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова на Гайдаровском форуме.

Она уточнила, что в 2015-2016 годах уровень бедности по стране был 13,3 процента, но за 9 месяцев 2017 года показатель был 13,8 процента, а за тот же период 2018 года - 13,3 процента.

По мнению вице-премьера, уровень бедности связан с уровнем образования. Самый низкий риск бедности у россиян с высшим образованием, самый высокий - у людей с общим образованием.

Тем временем, по словам министра экономического развития России Максим Орешкина, уровень неравенства в России хоть и снижается, является недопустимо высоким. О чем он сказал на Гайдновском форуме.