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15.01.2019 13:47
Рубрика: Власть

Госдума поддержала меры против "билетной мафии"

Текст: Татьяна Замахина
Спекулировать на билетах на спектакли, концерты и другие мероприятия будет запрещено. На это направлены правительственные поправки о борьбе с так называемой "билетной мафией", прошедшие в Госдуме первое чтение.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Законопроект касается билетов на театральные, культурные, зрелищно-развлекательные мероприятия. "Цель - поставить законодательный заслон массовой скупке и продаже по спекулятивным ценам билетов на культурные мероприятия", - заявила депутатам замминистра культуры Алла Манилова. Инициатива разработана при самом активном участии театрального профессионального сообщества, сообщила она.

"Перекупщики приобретают билеты на спектакли, затем перепродают их по цене в разы дороже, обирая наших граждан", - назвал требующую решения проблему спикер Госдумы Вячеслав Володин. От этого, пояснил он журналистам, страдают не только зрители, но и организации культуры. Так, не сумев распродать все билеты на спектакль, перекупщики возвращают их театру, при этом получая полную стоимость. К примеру, сумма возврата билетов недобросовестными покупателями в Театре Наций за театральный сезон составляет, в среднем, более 3 млн рублей, привел пример Володин.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Согласно документу, будет запрещена продажа билетов по цене выше стоимости, указанной на билете. При этом реализовывать их наряду с самими организациями культуры смогут только индивидуальные предприниматели и юрлица. Предварительно нужно будет заключить с договор с театром, концертной организацией, цирком и т.п.

Завышение "номинальной" цены самого билета запрещено, однако распространитель сможет взять ограниченную плату за их доставку и некоторые другие сопутствующие услуги. Есть важное условие - стоимость услуг при этом не должна превышать 10% от цены купленных билетов.

Организации культуры обязаны будут размещать на своих сайтах и на информационных стендах информацию о ценах на билеты, а также о лицах и компаниях, уполномоченных на их реализацию.

Нарушителям будут грозить штрафы, размер который устанавливает сопутствующий правительственный законопроект. В частности, спекулянтов-граждан оштрафуют на сумму от 100 тыс. рублей до 300 тыс., а компании - от 700 тыс. до 1 млн рублей.

Председатель комитета по культуре Елена Ямпольская сообщила, что размер штрафов предлагается скорректировать. Кроме того, комитет считает нужным распространить новые нормы только на организации культуры, которые получают бюджетное финансирование, а не на все подряд.

Власть Работа власти Внутренняя политика Культура Законопроекты и комментарии
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