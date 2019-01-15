Госдума подготовит решение об отказе работать в ПАСЕ в 2019 году

Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал не отправлять делегацию России для работы в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2019 году. Госдума, как ожидается, примет заявление на эту тему на нынешней неделе. Одно из следствий - в бюджет Совета не поступит российский взнос.

- Нет никаких оснований возвращаться в ПАСЕ, - заявил в ходе заседания глава комитета Леонид Слуцкий. Он отметил, что ассамблея так и не одобрила поправки в регламент, которых ждала российская делегация. Россия, напомним, собирается вернуться к полноценной работе с ассамблей после того, как та исключит нормы, позволяющие лишать полномочия национальные делегации. Так, как это произошло с Россией, которую в 2014 году лишили права голоса и основных полномочий.

Позже глава комитета уточнил журналистам, что подвижек в смысле реформы регламента ПАСЕ нет, только технические. Норма, позволяющая ущемлять делегации, подчеркнул он, противоречит уставу Совета Европы, принципам международного права, а также самой природе парламентаризма. "Разделительные линии на пространстве Европы губят Совет Европы", - заявил политик, добавив, что ПАСЕ находится в глубоком кризисе.

С соответствующим заявлением, проект которого подготовлен комитетом, Госдуме предложено выступить в четверг, 17 января.

В заседании комитета принял участие вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который ранее консультировался с руководством ПАСЕ в Женеве. По итогам консультаций, в которых от Совфеда участвовал глава комитета по международным делам Константин Косачев, парламентарии тоже пришли к выводу, что делегацию отправлять не надо.

- У нас общее решение с Советом Федерации, - сказал Толстой, уточнив, что коллеги из верхней палаты собираются рассмотреть соответствующий проект заявления в среду, 16 января.

Наша страна, сообщил он журналистам, сохранит свою позицию и не будет выплачивать взнос в бюджет Совета Европы в 2019 году.

- Россия не будет покупать билеты на тот фильм, который она не смотрит, - заявил парламентарий, отвечая на вопрос о следствии решения о неучастии делегации РФ.

Последствия будут не только финансовые. Важнее, что без России ПАСЕ становится "ущербной" по сравнению с другими парламентскими организациями, сказал Толстой.