Граждане смогут ограничивать доступ к данным о себе в госреестрах

Государство соберет в Национальной системе управления данными всю ту информацию, которая сейчас рассредоточена по сотням ведомственных ресурсов.

Это позволит отказаться от бумажных документов, а также создать цифровой профиль каждого гражданина, с помощью которого он сможет регулировать использование сведений о себе. Государству новая система обеспечит получение нужной для выполнения конкретной функции информации в режиме реального времени.

О концепции Национальной системы в интервью "Российской газете" рассказал заместитель министра экономического развития Савва Шипов. Сам документ будет внесен в правительство в марте.

Савва Витальевич, какие данные попадут в эту систему?

Савва Шипов: На наш взгляд - те, которые нужны государству для принятия решений. Это данные, которые государство либо производит само, либо собирает в виде отчетности.

Но часть данных дублируют друг друга, и одна из важнейших задач новой системы - сократить количество точек поступления данных, сделать их все привязанными к понятным, конкретным формам, и таким образом, с одной стороны, минимизировать нагрузку на бизнес при сдаче отчетности, с другой - повысить достоверность и эффективность использования данных.

Сколько систем будет подключено к НСУД?

Савва Шипов: По предварительным оценкам, на федеральном уровне насчитывается более 300 информационных ресурсов с наиболее важными сведениями, в которых содержится свыше 17 тысяч видов данных и более двух миллиардов реестровых записей. Сколько из них сохранится, сейчас сказать мы, конечно, не сможем. Но то, что они во многом друг друга дублируют, это факт. Мы планируем исключить дублирующиеся данные, оставив только один источник, то есть создать систему эталонных данных. Например, сведения о регистрации по месту жительства хранятся у полиции, и только там, и если они кому-то нужны, то эти данные должны браться только оттуда, и больше их никто не хранит.

Ведомственные системы останутся, но будут созданы некие "мозги", которые знают, кто и когда может обращаться к тем или иным данным?

Савва Шипов: Риски при создании одной огромной базы данных обо всем слишком велики, так же как и ее стоимость. Мы предполагаем, что ведомственные системы останутся, но к ним будут предъявляться одинаковые требования с точки зрения безопасности данных, их описания и доступа.

Государство соберет в одной точке все данные о каждом гражданине с помощью нескольких сквозных идентификаторов вроде СНИЛС или ИНН

Прототип "мозгов" есть - это Федеральный реестр государственных услуг, в котором каждая услуга описана с точки зрения бизнес-процесса, из которого она состоит, и описано, какие данные можно у других органов власти запрашивать, чтобы их не собирать у граждан. Но он пока выполняет узкую функцию, связанную с предоставлением госуслуг.

Используя этот опыт, мы вместе с министерством цифрового развития должны создать систему, которая каждую государственную функцию будет описывать по такой же логике, не только госуслуги. Например, при проведении контрольного мероприятия могут понадобиться данные для принятия решения, когда выходить на проверку, что проверять на конкретном объекте.

Что поменяется для граждан?

Савва Шипов: Во-первых, НСУД станет источником данных о гражданине, при этом у каждого должна быть возможность зайти в систему и увидеть или проверить информацию, которая о нем содержится. Кроме того, необходимо сформировать функционал для управления гражданином доступом к его данным. Например, данные о болезнях или о медицинском обеспечении защищены тайной, но если вдруг понадобится передать их в медицинский центр, я могу дать согласие, что выбранные сведения могут дистанционно посмотреть специалисты и дать необходимую консультацию. Или наоборот, сказать: я в цифровизацию не верю, никому ничего не давать, запрещаю какое-либо использование своих данных.

Это включает возможность отзыва согласий на обработку персональных данных?

Савва Шипов: Да. Сейчас запрос на обработку персональных данных - это такая формальность, граждане соглашаются, а как потом эти согласия используются, сколько их, как их отозвать - никто не знает и не отслеживает. А они тоже должны быть в информационной системе, привязанной к системе управления данными.

Еще одним следствием НСУД должно стать повышение качества госуслуг и сокращение количества операций. Большинство госуслуг основано на оценке очень четких параметров - да или нет. Родился ребенок - положено выдать свидетельство о рождении, семья многодетная - положены дополнительные пособия. Роль заявителя и роль чиновника сводится к минимуму. Когда рождается ребенок, государство знает уже, что у меня многодетная семья, знает, где я живу, и мне "под ключ" предоставляет комплекс услуг по принципу жизненной ситуации. Причем все это собирает не человек, а алгоритм. И не надо получать бумаги, юридическое значение приобретает запись в государственных реестрах. Госуслуги должны стать незаметными - это целевая модель.

Кто может стать оператором НСУД?

Савва Шипов: Роль оператора свойственна для информационных систем, а НСУД, как я уже говорил ранее, не информационная система. Если говорить о ее архитектуре, то мы с министерством цифрового развития договорились о том, кто и за какие ее элементы будет отвечать. Существенную экспертную работу проводит Аналитический центр при правительстве, мы рассчитываем, что он будет "центром компетенций" по формированию системы. Но создание НСУД настолько комплексная задача, что к ее решению в том или ином виде будут привлечены все федеральные органы исполнительной власти, в особенности те, чьи базы будут содержать эталонные данные.

Какой доработки потребуют ведомственные информационные системы?

Савва Шипов: Здесь вопрос № 1 - ретроконверсия данных. Те данные, которых до сих пор нет в электронной форме, надо будет с бумаги занести в информационные реестры. Эта работа по ключевым реестрам уже давно идет, но она далеко не закончена.

Второе - оформление юридической значимости этих реестров.

Третье - чистка данных. Придавая им юридическое значение, мы должны обеспечить их чистоту, проверить, чтобы не было сбоев и противоречий. Но это имеет смысл делать только по эталонным данным.

Четвертое - определение эталонных данных, а также сквозных связей, с помощью которых государство идентифицирует человека - через ИНН, СНИЛС, еще как-то, скорее всего, их будет несколько.

Бизнес

Банки и компании смогут покупать данные у государства

Сможет ли бизнес подключаться к НСУД и получать данные из нее? Банки, например, давно просят доступ к базам госорганов, Пенсионного фонда, в том числе для оценки риска заемщика, его долговой нагрузки.

Савва Шипов: Банки - это передовой отряд, они уже сейчас подключены к системе межведомственного электронного взаимодействия и с разрешения клиента могут ряд документов получать. Но это пока индивидуальное решение для ограниченного набора данных. Следующий шаг: человек должен иметь возможность предоставлять из НСУД любой набор сведений по запросу банка или другой коммерческой организации, если по каким-то причинам ему это выгодно или удобно.

А если речь идет не о конкретном человеке, а о Big data, у которой есть коммерческая ценность? Например, данные по пассажиропотокам, покупкам в магазинах.

Савва Шипов: Важно уточнить, что такие данные не должны позволять идентифицировать конкретного человека. Тогда должна быть возможность их использовать в коммерческих либо иных целях, но важно, чтобы процедура доступа к таким данным была прозрачной и равной для всех. Это одна из важнейших задач НСУД - определить единые механизмы работы с данными, повысить возможность использования их коммерческими структурами и таким образом дать им возможность быть конкурентоспособными в современной экономике. Разумеется, это не касается так называемых открытых данных, они как были, так и останутся в общем и бесплатном доступе.