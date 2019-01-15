Ирану не удалось вывести свой спутник на орбиту

Иран утром 15 января осуществил запуск спутника "Паям" ("Послание") отечественного производства, однако из-за технических проблем его не удалось вывести на орбиту. Об этом сообщил глава министерства информационных и коммуникационных технологий ИРИ Мохаммад Джавад Азари.

"Ракета-носитель со спутником успешно преодолела два этапа полета, но на третьем этапе не достигла достаточной скорости. "Паям" не удалось вывести на орбиту", - написал министр на своей странице в Twitter.

При этом Азари призвал граждан Ирана не расстраиваться по поводу случившегося и рассчитывать на успешный запуск другого национального спутника "Дусти" ("Дружба"). "Ждем на орбите спутник "Дусти", - отметил министр.

Напомним, иранский президент Хасан Роухани 10 января заявил, что власти страны в ближайшее время намерены осуществить запуск двух спутников на ракетах-носителях отечественного производства. США неоднократно предупреждали Тегеран, что ему следует отказаться от пусков баллистических ракет. В противном случае Вашингтон грозит введением новых санкций в отношении ИРИ.