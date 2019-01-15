На блогеров Анастасию Ивлееву и Юрия Дудя подали иск на 100 миллионов

В Мещанском районном суде столицы зарегистрирован иск о защите чести и достоинства. Как сообщает РИА Новости, его подал А. Бестаев в отношении популярных блогеров Анастасии Ивлеевой и Юрия Дудя.

Истец потребовал опровергнуть порочащие сведения, которые содержались в интервью звезды Instagram Ивлеевой на канале YouTube "вДудь". Ролик был опубликован 21 августа, его просмотрели более 20 миллионов раз.

Что именно возмутило Бестаева, в суде не уточнили. В ходе беседы звезды обсуждали, в частности, отношения Ивлеевой и ее молодого человека, рэп-исполнителя Элджея.

Истец планирует получить по 50 миллионов с каждого ответчика - суммарно 100 миллионов рублей.