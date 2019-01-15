Из бельгийской церкви украли картину Микеланджело

Британская газета Guardian сравнивает эту историю с известными детективными романами: в Бельгии, на родине знаменитого литературного детектива Эркюля Пуаро произошло загадочное исчезновение картины "Мадонна дель Силенсио". Совсем недавно она украшала церковь Святого Людгера во фламандском городке Зеле, а на днях пропала.

ALERT: A valuable painting attributed to #Michelangelo or Venusti, one of his students, has been stolen from the Church of St Ludgerus in Zele, #Belgium. https://t.co/AVHpH7cQon pic.twitter.com/AP0NJOZV6d — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) 14 января 2019 г.

Началось все с того, что пастор Ян Ван Ремдонк вдруг заподозрил, что картина, на которой изображено святое семейство и Иоанн Креститель, принадлежит кисти одного из великих мастеров эпохи Возрождения. Предположительно Микеланджело Буонаротти или его ученику Марчелло Венусти. Своими соображениями он поделился с семьей, друзьями и церковным советом. Кроме того, отправил электронные письма в ряд известных музеев с просьбой прислать экспертов и установить автора полотна. Но ответов, увы, так и не получил.

Тогда священник пригласил в церковь ведущего эксперта по творчеству Микеланджело Марию Форчеллино, однако за несколько дней до ее приезда картина пропала. Родилась версия ограбления. И тут уже настало время вмешаться полиции.

Стражи порядка выяснили, что накануне кражи живущая по соседству с храмом женщина видела возле него подозрительного молодого человека лет двадцати с рюкзаком. Завидев даму, парень быстро сбежал. Ремдонк же чуть ли не клятвенно уверял, что никому, кроме упомянутых семьи, друзей, церковного совета и музеев не говорил о своих подозрениях. Пастор предполагает, что злоумышленники могли взломать его электронную почту.

В свою очередь, председатель церковного совета Йохан Антуэнис отметил, что преступников, скорее всего, было несколько. Ведь написанная на доске картина при размерах 145 х 99 сантиметров весит около 100 килограммов. Причем преступников интересовала только картина, так как они не тронули другие хранившиеся в церкви ценные реликвии.

Если бы эксперты приехали вовремя, сокрушается Ремдонк, и подтвердили, что это работа Микеланджело, то, я несомненно, усилил бы охрану храма.

Ремдонк оценил пропавшую картину в 100 миллионов евро, но полиция, пишет "Гардиан", оставила за собой право на переоценку. Картина, написанная в XVI веке, была подарена церкви 16 лет назад бывшим бельгийским сенатором Этьеном Коорманом.

Ремдонк не теряет надежды на то, что полицейские, подобно Пуаро, отыщут преступников и вернут храму "Мадонну дель Силенсио".