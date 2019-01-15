Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам

Если человек завершил строительство жилого дома на своем участке в садоводческом товариществе, то до 1 марта этого года сможет зарегистрировать его в собственность в упрощенном порядке.

Об этом на пресс-конференции в "Российской газете" рассказал гендиректор Московского областного БТИ Александр Беднягин. По его словам, для этого требуется три простых шага: заполнить декларацию на построенный объект недвижимости, обратиться к кадастровому инженеру, который подготовит технический план. И потом подать документы на регистрацию через центр госуслуг.

Те же дачники, которые начали строительство жилого или садового дома, но явно не успеют его закончить до 1 марта, могут подать в органы местного самоуправления уведомление о начале строительства. Напомним, что с 1 марта уведомительный характер станет обязательным как для недвижимости, которая возводится на землях для индивидуального жилищного строительства, так и на землях садоводческих товариществ (СНТ). Александр Беднягин пояснил, что включает в себя такое уведомление. В нем описывается площадь застройки, высота дома, количество этажей, графическое описание месторасположения дома на земельном участке. "Довольно простой для заполнения документ", - считает глава МособлБТИ. Подается уведомление в местный орган самоуправления, в ведении которого находится земля. Администрация рассматривает документ в течение 7 дней. Лучше дождаться ответа и понять, соответствуют ли описанные в уведомлении параметры градостроительным нормам или стоит что-то подкорректировать, чтобы потом не "понастроить" лишнего. Ведь после завершения строительства дома нужно снова обращаться с уведомлением в местную администрацию. К нему прикладывается технический план, который готовит кадастровый инженер. Если все правильно построено, администрация сама направляет все документы в Росреестр для постановки на кадастровый учет и регистрацию права собственности.

Опасно покупать дом без регистрации, можно стать собственником самовольной постройки

"Важно понимать, что если вы построили дом и не воспользовались упрощенным порядком оформления его в собственность или если вы строите дом без направления уведомления, то фактически создаете самовольную постройку, - подчеркнул Беднягин. - А это значит, суд может обязать вас снести эту постройку или привести ее в соответствие с градостроительными требованиями. Нужно понимать, что снос самовольной постройки и приведение в соответствие осуществляется за счет собственника земельного участка".

Особенно бдительным нужно быть и при приобретении дома с неоформленными на нее правами. Если он построен не по правилам, то можно стать собственником самовольной постройки, которую очень сложно будет оформить в собственность. Если вообще это будет возможно.

Беднягин также напомнил, что вступившие в силу в августе 2018 года поправки в Градостроительный кодекс определили критерии жилого дома. Жилым строением признается здание с числом надземных этажей не более трех, высотой не более 20 метров, которое состоит из комнат и помещений и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты.