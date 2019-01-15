Кольцевой этап "Дакара" сохранил лидерство за экипажем "КамАЗ-мастера"

Контрастные перуанские пейзажи стали освежающей декорацией для сотен участников трансконтинентального марафона "Дакар-2019" на седьмом этапе скоростных гонок в пяти классах мирового автопрома. За четыре дня до долгожданного финиша пилоты, преодолев накануне 810 километров песчаного бездорожья, достигли Сан-Хуан-де-Марконы. Эти места, утверждают знатоки континента, не обладают свойством притягательного магнита для путешественников. Не сыскать здесь рекламы мировых пятизвездочных отелей, не манят здешние края и архитектурными наслоениями уснувших эпох. Глубокая тишина и уют оберегают это тихоокеанское побережье Перу.

Смотрю на панорамный снимок ландшафта, выложенный в социальных сетях. Вон семья из пяти человек гоняют футбольный мяч на берегу. Только бирюзовый оттенок океанского простора, песок, папа, мама, трое энергичных пацанов, мячик и парящие над головой кондоры. Идеальный мир для созерцания и размышлений. Но гонщикам именно в этих местах пришлось сегодня не созерцать, а гарцевать на своих машинах, выжимая из них все соки на первом в этом сезоне кольцевом участке трассы. Для всех классов дистанция спецучастка составила 360 километров плюс еще 215 км на дорожные секции.

Правда, условия местных трасс уже знакомы гонщикам: дюны, "феш-феш", высохшие русла рек с острыми камнями. Участников ожидают и песчаные ловушки, где очень легко на долго застрять. После "полосы препятствий" с многочисленными испытаниями выход на гравийные дороги станет знаком приближения к финишу, который расположен в пяти километрах от бивуака.

По сведению организаторов, из 41 стартовавшего в Лиме грузовика к 14 января в стартовом листе осталось лишь 16. "Дакар", утверждают камазовцы, давно не знал такого процента потерь. А учитывая, что вторая половина гонки пройдет по тем же местам, что и первая, остается только фантазировать, сколько машин во всех категориях доберутся до финиша в перуанской столице. Ведь как ранее сообщал "Союз", в судейских списках первоначально было заявлено 334 экипажа из 61 страны: 167 мотоциклов/квадроциклов, 135 внедорожников/багги и 41 грузовик.

Накануне, гонщик "КамАЗ-мастера" Дмитрий Сотников, подводя итоги шестого этапа, рассказал на портале команды, что сразу после старта их ожидала 57-километровая петля через непростой дюнный участок. Маршрут пролегал через дюны Танака, которые перетекли в чуть более легкие дюны Акари, а финальная часть этапа вновь возвращала пилотов в желтые барханы Аргентинской дюны.

Обозреватели склонны были полагать, что в команде камазовцев должны быть вполне довольны итогами воскресного броска. Голландец Жерар де Рой проигрывал в тот день лидеру час и 50 минут, а Эдуард Николаев опережал своего коллегу Дмитрия Сотникова на 10 минут. Ещё один пилот "Ивеко" Тон ван Генугтен тоже уступал по ходу дня более часа.

Солидные потери понес и чех Алеш Лопрайс. Теперь в пятерку сильнейших грузовиков "Дакара", помимо двух "КамАЗов", входят Жерар де Рой, Федерико Виллагра и Тон ван Генугтен. Но от второго места Дмитрия Сотникова даже де Роя отделяет более полутора часов, а разница от лидера у Виллагры и того больше: четыре часа шесть минут.

Сожалел, что не смог навязать борьбу соперникам в первую неделю, голландец Жерар де Рой. Правда, он не терял надежды, что сможет это сделать в оставшееся время. "Я уже говорил об этом с Вильягрой и ван Генугтеном. Все еще может произойти", - с мольбой о чуде в голосе заявил он в интервью российским журналистам.

И чудо произошло. Жерар де Рой на "Ивеко", преодолевший спецучасток протяженностью 323 км за 4 часа 47 минут 27 секунд, занял по итогам седьмого этапа первое место. Вторым к финишу пришел белорусский пилот Сергей Вязович на МАЗе. А тройку лучших замкнул экипаж "КамАЗ-мастера" Эдуарда Николаева.

Эта победа позволила де Рою подобраться поближе к соперникам из Казани, но лидерство в генеральной классификации по-прежнему удерживает Эдуард Николаев, опережающий де Роя на один час и 15 минут. Вторым идёт Дмитрий Сотников, преимущество которого над де Роем составляет 43 минуты.

Если судить по тональности спортивных обзоров, то скучным считают знатоки автомобильных баталий воскресный этап в зачете квадроциклов. Не хватает, по их выражению, накала страстей, мировой интриги, чилийской острой приправы к "дакаровскому" блюду, хотя аргентинец Николас Кавильяссо и одержал дежурную победу и увеличил общий отрыв от своего соотечественника Херемьяса Гонсалеса Фериоли до часа и семи минут.

Николас без труда доказал свои лидерские амбиции и на седьмом этапе кольцевых гонок, оставаясь непререкаемым авторитетом в общем зачете. Вторым до финиша в понедельник добрался французский пилот Александр Жиру, а тройку сильнейших замкнул аргентинец Мануэль Андухар.

Зато смена декораций время от времени сопровождает гоночные трассы у мотовездеходов. После уточнения итогов еще пятничного этапа зачёт в этом классе возглавляли чилиец Родриго Хавьер Морено Пьяссоли и бразильский асс Рейналдо Маркес Варела. Вот для них воскресный день на шестом этапе борьбы оказался совсем не триумфальным. Варела потерял 50 минут, а Пьяссоли и того больше. А чилийский гонщик Франсиско Лопес Контардо решил после шестого этапа не расставаться с подиумом победителя. И занял его - согласно протоколу судейских комиссаров - после финиша седьмого этапа. К сожалению, россиянин Сергей Карякин в тот же день попал в аварию на 71-м километре спецучастка, сломал ходовую тягу и потерял более трёх часов на ремонте машины.

Стоит признать, что среди трех сотен участников ралли есть не только прирожденные пилоты, но и не состоявшиеся режиссеры своей судьбы. Кое-кто, например, убежден, что в зачете внедорожников картина развивается по задуманному заранее сценарию азартного катарского гонщика Нассера Аль-Аттии. Ему, утверждают знатоки, не обязательно выигрывать спецучастки. Смысл его тактики состоит в том, чтобы удержаться за лидером. И накануне для гонщика на Toyota все сложилось идеально. И хотя Аль-Аттия не победил, уступив французу Себастьену Лёбу пару минут, зато еще один француский мастер Стефан Петерансель "закопался" и мгновенно подарил катарцу 16 минут.

Француз позже объяснил причину своей неудачи. "Всё шло неплохо, пока не увидел застрявшего испанского гонщика Нани Рома. Он не просил о помощи, но после того, как он помог мне два дня назад, чувствовал, что моя обязанность - прийти ему на помощь. В итоге застрял на двадцать минут. Это не было ошибкой - это было грубой ошибкой! Победа уплывает от меня после слишком большого количества проколов", - приводит слова Петеранселя пресс-служба орговиков ралли.

Жесткая самокритика, судя по итогам седьмого этапа, оказалась для Стефана результативной. Он одержал победу, опередив в зачёте внедорожников Нани Роме, а третье время досталось еще одному испанскому гонщику - Карлосу Сайнсу. Четвёртое время сохранил за собой лидер генеральной классификации Аль-Аттия. Этот результат по-прежнему принципиален для расстановки сил в общем зачете. Дело в том, что один из конкурентов катарца Себастьен Лёб проиграл лидеру около 30 минут из-за технических проблем. На второе место благодаря своей победе вышел Стефан Петерансель, уступая Аль-Аттии 29 минут.

А вот в компании стремительных байкеров комментаторы склонны обратить внимание на еще одно яркое лицо сезона - чилийца Пабло Кинтанилью. Американец Рикки Брабек отстал от него на четыре с половиной минуты. На третьем месте оказался на шестом этапе австралийский пилот Тоби Прайс.

Зато на седьмом этапе комфортно почувствовал себя в майке лидера британский мотогонщик Сэм Сандерленд. Вслед за ним на финише зрители приветствовали в понедельник чилийца Хосе Игнасио Корнехо Флориму, а третье место за собой удержал американец Рикки Брабек, который, судя по официальным итогам, и остается лидером общего зачета, а Сэм пока удостоился только четвертой позиции.

Так что вся борьба между представителями авторитетных спортивных фирм еще впереди. А это, в свою очередь, только добавляет позитива организаторам ралли, для которых любая интрига на трассе - уже вишенка на "торте". К тому же, судя по источникам в пресс-руме "Дакара", австралийца Прайса в эти дни стала серьезно беспокоить боль в правом запястье. Трудно сложился воскресный этап и для единственной представительницы прекрасного пола в мотоциклетном зачёте - россиянки Анастасии Нифонтовой. В какой-то момент она, выступающая в формате Original by Motul, даже не исключала, что ей придётся выбросить белые флаги поражения. Но спортивный характер пилота оказался сильнее ее эмоций. "На долю секунды посмотрела вниз, на приборы - не успела поднять глаза, как чувствую, что лечу в стенку. Дыхание сбилось, подумала, что после этого полёта "Дакар" для меня в прошлом. Но полежала, продышалась, поднялась и поехала дальше", - поделилась впечатлением о своих дорожных приключениях Нифонтова. В итоге россиянка сумела самостоятельно долететь до финиша в воскресенье, заняв в общем зачете 14-е место.

Кстати, именно из источников в пресс-службе стало известно и еще об одном неординарном участнике гонки. Среди сотен пилотов, которые в этом году отправились в Перу, чтобы испытать себя в самой экстремальной гонке планеты, есть парень, которого называют самым смелым гонщиком года. Зовут 24-летнего штурмана - Лукас Баррон. Он первый в истории "Дакара" спортсмен с синдромом Дауна. "Многие думают, что для таких, как я, все двери закрыты, но мне, к счастью, всегда удавалось их открывать. И теперь я принимаю самый большой вызов в своей жизни на ралли вместе с отцом", - написал он на своей странице в сети.



Жак Баррон, отец парня, пять раз садился за руль мотоцикла на этих состязаниях. Сын тоже мечтал поучаствовать в таком приключении. И в какой-то момент отец решил во что бы то ни стало исполнить мечту сына. И варианта лучше, чем 41-й "Дакар", было не придумать: ведь рейд проходит по территории родины Барронов. К ралли отец и сын готовились полтора года. Благодаря тому, что Лукас занимался плаванием, футболом и велосипедным спортом, физических данных ему вполне хватало.

Жак и Лукас стартовали из Лимы на мотовездеходе "Полярис" RZR 1000 Turbo, а главной своей целью считают - добраться до финиша. Будучи экс-мотогонщиком, отец легко справляется на трассе и с дорожной книгой. В то же время Лукас следит за зеркалами заднего вида, предупреждает отца об экипажах соперников, смотрит, чтобы показатели датчиков оставались в норме. Впрочем, чем бы в итоге не завершился этот "Дакар" для семьи Барронов, они уже поставили себе новую цель и в будущем надеются выступить в этой гонке на грузовике, а в механики планируют пригласить Адриану - сестру Лукаса.

Во вторник, 15 января, экипажи "Дакара" продолжат спортивный поединок, держа курс из Сан-Хуан-де-Маркона - в Писко.