Колобков: Россия должна войти в тройку лучших на Олимпиаде-2020

На предстоящих летом 2020 года Олимпийских играх в Токио Россия должна войти в тройку сильнейших в командном зачете, заявил министр спорта Павел Колобков во вторник на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

"Сейчас все наши команды работают по утвержденным нами программам. У нас нет сомнений в достойной подготовке национальной команды", - сказал он. "Перед нами стоит задача - попадание в тройку лучших по итогам Олимпиады в Токио", - заявил глава Минспорта.

Основания для оптимизма, по его словам, имеются. Предыдущий год был очень удачным для российских сборных команд. "По летним видам спорта в 2018 году из 41 вида прошли чемпионаты мира по 29-ти. Мы уверенно входим в тройку призеров. По общему количеству медалей мы делим второе и третье место с американскими спортсменами и немножко отстаем от китайских", - сообщил министр.

"Главное, что мы видим положительную тенденцию в тех видах спорта, где у нас есть хороший потенциал", - продолжил он. В частности, весьма успешно набирает форму сборная России по спортивной борьбе. В этом виде в прошлом году был показан "лучший результат за всю историю российского спорта - 10 золотых медалей". В соревнованиях по пулевой стрельбе россияне заняли в общекомандном зачете первое место, завоевав три золотые медали. Успешно выступали и неоднократно поднимались на верхние ступени пьедесталов фехтовальщики и спортивные гимнасты.

"И абсолютное первое место в многоборье, давно не было такого результата. Главное, что обе наши команды отобрались на Олимпийские игры и уже заработали 12 олимпийских лицензий", - подчеркнул глава Минспорта.

Колобков также отметил стабильно высокие результаты российских пловцов. "Надеемся на сохранение таких результатов и к Олимпиаде в Токио 2020 года", - добавил он.

Напомним, на летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году российская команда стала четвертой в медальном зачете. Тогда большое количество спортсменов из России (практически вся сборная по легкой атлетике) не было допущено до соревнований из-за обвинений в употреблении допинга.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в Токио 24 июля - 9 августа 2020 года.