Корею накрыл ядовитый смог

"Сегодня в воздухе очень высокое содержание пыли. Рекомендуем, по возможности, оставаться в закрытых помещениях и не выходить на улицу. Если же вынуждены выходить, то обязательно одевайте маски с фильтрами" - такие рекомендации метеорологов стали уже привычными для жителей Южной Кореи. В настоящий момент вся страна вот уже пятый день подряд накрыта мощным ядовитым покрывалом смога, а содержание крайне вредных для здоровья ульдрадисперсных частиц РМ2.5 превышает норму до десяти раз.

На улицах людей гораздо меньше, чем обычно. Все пытаются оставаться в помещениях, а потому книжные магазины, универмаги, торговые центры, наоборот, переполнены.

Южная Корея у многих ассоциируется с прогрессом, высокими технологиями, постоянны развитием. И это действительно так, корейцам есть много, чем гордиться, у них стоит многому поучиться, но вот ситуация с качеством воздуха такова, что кажется будто происходит наоборот откат в прошлое либо может быть в страшное будущее, которое рисовали некоторые писатели-фантасты, предсказывая экологическую катастрофу.

Это в некоторой степени действительно странно. Южная Корея уже прошла стадию бурного развития, когда зачастую ради высоких темпов роста в жертву приносилась экология. Корея уже давно входит в число развитых стран, ее продукция качественная, но отнюдь недешевая, а потому, казалось бы, что и в отношении природы должны быть так, "как у самых развитых стран". Но вот уже несколько лет все идет по обратному сценарию.

Сами корейцы недоумевают по этому поводу. "Когда я был студентом в середине 1990-х гг., то человек в маске вызывал недоуменные взгляды. Это означало, что ты либо серьезно болен простудой и не хочешь заражать других, либо скрываешь лицо. Никто не носил маски из-за плохого воздуха, хотя тогда, казалось бы, мы были еще развивающейся страной. Сейчас же маска стала обычным предметом, чем-то типа зонтика, который привычно берешь с собой. И действительно без них никак. В такие дни, как сейчас, они действительно необходимы. В домах у всех стоят очистители воздуха", - жалуется сотрудник одной из корейских компаний 47-летний Ким Чхан Сок.

Родители же беспокоятся по поводу детей, которых трудно убедить носить маску. "Нам-то что: одела маску и пошла, понимаешь, что это надо. А моя маленькая дочка ни за что не хочет носить. Да ее понять можно, как играть в маске?! В ней неудобно разговаривать, лица друзей не видно.", - отметила живущая в Корее россиянка Юлия.

Но бытовые неудобства - это лишь самая малая и безобидная часть проблемы. Эти самые ультрадисперсные частицы РМ2.5 крайне вредны для здоровья. Они не выводятся из организма и накапливаются. Врачи же отмечают, что это "бомба замедленного действия", которая "рванет", когда человек станет пожилым или может даже раньше. "Эти частицы провоцируют развитие сердечно-сосудистых заболеваний, болезни органов дыхания, рак легких. Такая ситуация с воздухом не проходит бесследно. Пока человек молодой, то организм справляется, как-то подавляет симптомы, но все в итоге "вылезает" с возрастом. Если говорить проще, то эти частицы в итоге сокращают нашу жизнь", - отметил сеульский врач-терапевт Ким Тхэ Ван, комментируя ситуацию для "Российской газеты".

Нынешняя проблема с воздухом стала актуальной для Южной Кореи примерно в последние семь-восемь лет. Раньше Корея была известна зимой за "ослепительно голубое небо", а теперь все затянуто дымкой, которую принимают за туман. На самом же деле это та самая мелкая пыль, которая крайне вредна для здоровья.

По поводу причин подобной ситуации есть несколько точек зрения. Корейские власти чаще всего кивают на Китай, указывая на схожий смог в Пекине и прочих крупных городах КНР, утверждая, что все это - "китайский подарок". Однако иностранные эксперты полагают, что это верно лишь отчасти.

Безусловно, часть пыли и смога приносит из Поднебесной, но значительную часть этого вреда корейцы производят сами. Более 40 процентов электроэнергии в Южной Корее вырабатывают на ТЭЦ, работающих на угле. Многие из них устаревшие, а потому в атмосферу каждую секунду летит сажа и пыль. Кроме того, нынешнее правительство решило больше не строить новых АЭС, а потребность в электроэнергии неуклонно растет. В итоге приходится полагаться на ТЭЦ. Попытка в приоритетном порядке развивать работающие на газе электростанции, которые выбрасывают куда меньше смога, чем угольные, пока еще не до конца реализована.

Нельзя сказать, что правительство Кореи сидит сложа руки. При повышенном содержании вредных частиц интенсивность работы угольных ТЭЦ страны начинают ограничивать, в госучреждения вводят ограничения на использование автомобилей, на дорогах запрещают движение старым дизельным автомобилям. Однако все это пока не приносит эффекта. Воздух становится из года в год хуже. На днях был установлен антирекорд по загрязнению.

К сожалению, Сеул и прочие корейские города становятся теми городами, где люди не хотят жить именно из-за качества воздуха. "Мы с женой проработали в Китае два года и когда нас перевели в Южную Корею, то мы обрадовались, думали, что наконец-то сможет дышать нормально. Здесь, конечно, получше, но все больше и больше напоминает китайскую ситуацию. С Китаем проблема, что туда, несмотря на хорошие денежные условия, многие сотрудники, у кого есть дети, отказываются ехать. С Кореей теперь то же самое. Мы думали может быть проработать два года и продлить свое пребывание, но теперь склоняемся к тому, чтобы покинуть страну в установленный срок. Здоровье в конце концов дороже", - сказал "РГ" Алекс Л., работающий в крупной транснациональной корпорации.

В момент, когда писались эти строки, на популярном приложении, которое сейчас есть на мобильных телефонах многих корейцев или живущих в Корее иностранцев, ситуация с воздухом описана как "очень нездоровая, рекомендовано оставаться в помещении". И так уже пять дней подряд. Метеорологи обещают, что ситуация может улучшиться завтра, но признают, что зимой и весной в Корее надо быть готовым, что подобные предупреждения будут появляться очень часто.