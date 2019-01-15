Косачев: Россия не поедет на зимнюю сессию ПАСЕ

Новости

В Шахтах спасатели нашли двух погибших жителей многоэтажки 18:01
Опера "Эстония" выступила на Исторической сцене Большого театра 18:00
Отставного военного из Краснодара обвинили в связях с "ИГ" 17:48
Нефтяников обяжут платить налог на недвижимость со скважин 17:46
На дорогах Москвы будет меньше "бутылочных горлышек" 17:43
Летчики СФ показали фигуры высшего пилотажа на разных высотах 17:42
Голодец выступила против введения налога на выезд из России 17:40
Под Тверью проверят информацию о смерти женщины во время массажа 17:38
В Иордании раскопали завод Саладина 17:37
На Берлинале представят фильм ученика Александра Сокурова 17:35
Китайский ровер столкнулся с трудностями на темной стороне Луны 17:35
В Госдуме не поддержали идею введения сбора за выезд из России 17:26
Певица Светлана Лобода устроила дебош в Шереметьево 17:20
Китай призвал США уважать право на участие в "Северном потоке-2" 17:15
На 98-м году жизни умерла актриса Кэрол Чэннинг 17:13
В Лаосе откроют представительство Минобороны РФ 17:08
Семь человек погибли в тройном ДТП под Воронежем 17:06
Тренер ФК "Чертаново" оценил шансы экс-игроков команды в "Спартаке" 17:02
Шесть человек пострадали в ДТП в Астраханской области 16:52
МИД: Из-за ситуации в ПАСЕ Россия может покинуть Совет Европы 16:46
Семья заплатила 35 млн рублей за тур по регионам России 16:42
В Северодвинске возбудили дело по факту гибели судостроителя 16:40
Лукашенко назвал главные задачи власти 16:30
В Краснодаре скончался раненный в перестрелке сотрудник Росгвардии 16:27
Число врачей в Москве увеличилось на 2 тыс. человек за два года 16:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет покупателя заложенного автомобиля
Что ждет покупателя заложенного автомобиля
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
15.01.2019 17:40
Рубрика: Власть

Косачев: Россия не поедет на зимнюю сессию ПАСЕ

Текст: Галина Мисливская
На первом заседании весенней сессии в среду сенаторы примут заявление по вопросу об участии российской делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Парламентарии не планируют формировать делегацию и запрашивать подтверждение полномочий.

"Совет Федерации на завтрашнем пленарном заседании рассмотрит заявление "О ситуации вокруг российского участия в Парламентской ассамблее Совета Европы", - сообщил ТАСС председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

В беседе с РИА Новости сенатор уточнил, что российская делегация не собирается направлять документы для участия в зимней сессии ПАСЕ. "Не запрашиваем полномочия", - сказал он.

МИД: Из-за ситуации в ПАСЕ Россия может покинуть Совет Европы

Накануне группа российских парламентариев вернулась из Женевы, где провела консультации с председателем ассамблеи Лилиан Мори Паскье. По словам Константина Косачева, это был содержательный и откровенный разговор.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который также принимал участие в женевских переговорах, рассказал, что Паскье говорила как о "большом достижении" о предлагаемых поправках в регламент, запрещающих лишь частично лишать национальных делегаций права голоса при голосовании за кандидатуры судей Европейского суда по правам человека, генерального секретаря Совета Европы и комиссара СЕ по правам человека.

"Мы с Косачевым сказали, что нас такая ситуация не устроит, мы не будем играть в такие игры. Голос един и неделим", - заявил Толстой. По его словам, "такая ситуация контрпродуктивна". В этой связи он также считает нецелесообразным направление делегации на январскую сессию ПАСЕ. Такое приглашение поступило 9 января от генерального секретаря ПАСЕ Войчеха Савицкого. Он предложил российским парламентариям сформировать делегацию для участия в открывающейся 21 января сессии ассамблеи, на которой национальные делегации запрашивают подтверждение полномочий.

"Я считаю, что мы не должны формировать делегацию и направлять ее для подтверждения полномочий", - заявил Петр Толстой.

Напомним, Россия была лишена права голоса и ряда других полномочий в ПАСЕ в 2014 году, после событий на Украине и воссоединения с Крымом. Делегация РФ дважды запрашивала подтверждение полномочий, но безрезультатно. С 2016 года депутаты и сенаторы фактически прекратили работу в ассамблее.

Председатели палат Федерального Собрания Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин неоднократно заявляли, что российские парламентарии вернутся в ПАСЕ только при условии внесения изменений в регламент ассамблеи, полностью исключающих лишение полномочий национальных делегаций по политическим мотивам. Валентина Матвиенко также не исключила выхода России из Совета Европы.

Власть Работа власти Внешняя политика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Китай призвал США уважать право на участие в "Северном потоке-2"
Суд поддержал просьбу ФСБ о продлении ареста украинских моряков
Медведев решил упростить жизнь бизнеса с помощью "регуляторной гильотины"
Россияне не смогут строить дачи выше трех этажей
На перевооружение ВС РФ потратят более 1 трлн рублей