Косачев: Россия не поедет на зимнюю сессию ПАСЕ

На первом заседании весенней сессии в среду сенаторы примут заявление по вопросу об участии российской делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Парламентарии не планируют формировать делегацию и запрашивать подтверждение полномочий.

"Совет Федерации на завтрашнем пленарном заседании рассмотрит заявление "О ситуации вокруг российского участия в Парламентской ассамблее Совета Европы", - сообщил ТАСС председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

В беседе с РИА Новости сенатор уточнил, что российская делегация не собирается направлять документы для участия в зимней сессии ПАСЕ. "Не запрашиваем полномочия", - сказал он.

Накануне группа российских парламентариев вернулась из Женевы, где провела консультации с председателем ассамблеи Лилиан Мори Паскье. По словам Константина Косачева, это был содержательный и откровенный разговор.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который также принимал участие в женевских переговорах, рассказал, что Паскье говорила как о "большом достижении" о предлагаемых поправках в регламент, запрещающих лишь частично лишать национальных делегаций права голоса при голосовании за кандидатуры судей Европейского суда по правам человека, генерального секретаря Совета Европы и комиссара СЕ по правам человека.

"Мы с Косачевым сказали, что нас такая ситуация не устроит, мы не будем играть в такие игры. Голос един и неделим", - заявил Толстой. По его словам, "такая ситуация контрпродуктивна". В этой связи он также считает нецелесообразным направление делегации на январскую сессию ПАСЕ. Такое приглашение поступило 9 января от генерального секретаря ПАСЕ Войчеха Савицкого. Он предложил российским парламентариям сформировать делегацию для участия в открывающейся 21 января сессии ассамблеи, на которой национальные делегации запрашивают подтверждение полномочий.

"Я считаю, что мы не должны формировать делегацию и направлять ее для подтверждения полномочий", - заявил Петр Толстой.

Напомним, Россия была лишена права голоса и ряда других полномочий в ПАСЕ в 2014 году, после событий на Украине и воссоединения с Крымом. Делегация РФ дважды запрашивала подтверждение полномочий, но безрезультатно. С 2016 года депутаты и сенаторы фактически прекратили работу в ассамблее.

Председатели палат Федерального Собрания Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин неоднократно заявляли, что российские парламентарии вернутся в ПАСЕ только при условии внесения изменений в регламент ассамблеи, полностью исключающих лишение полномочий национальных делегаций по политическим мотивам. Валентина Матвиенко также не исключила выхода России из Совета Европы.