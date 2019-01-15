КС РФ разъяснил подход к срокам давности в КоАП

Конституционный суд РФ призвал всех вовлеченных в правовые взаимоотношения руководствоваться исключительно рамками законодательства. Произвольное применение тех или иных норм недопустимо даже исходя из самых благих намерений, подчеркнули судьи.

Такой вывод был сделан по результатам проверки статьи 4.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которую КС проводил по запросу ООО "СПСР - ЭКСПРЕСС", работающей в сфере доставки почтовых отправлений. В 2017 и 2018 годах компанию оштрафовали за нарушение сроков доставки и утрату почтовых отправлений на основании статьи 14.1 КоАП, вменив ей в вину "осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)". Решения были вынесены спустя полгода и более после составления протоколов уполномоченными Роскомнадзора. А срок давности по таким правонарушениям составляет не более трех месяцев. Но суды посчитали, что фирма нарушала не только условия лицензии, но и права потребителей, а в таких случаях срок давности - уже год.

По мнению заявителей, в момент принятия почтового отправления они не могут предвидеть правовых последствий своих действий. Кроме того, как указано в материалах суда, статья 4.5 КоАП "не называет конкретные составы административных правонарушений, относящиеся к нарушениям законодательства о защите прав потребителей, что позволяет судам произвольно причислять к ним административное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 14.1 данного Кодекса".

Данных ФИО (а не юрлица) достаточно, чтобы счесть не доставленное вовремя отправление нарушением

По словам представителя Роскомнадзора, данные адресата и отправителя почтового сообщения значатся прямо на конверте или упаковке, а закон прямо указывает, что "потребитель - гражданин", который намерен воспользоваться услугой для личных нужд. Следовательно, данных ФИО (а не юридического лица) достаточно, чтобы счесть не доставленное вовремя отправление нарушением прав потребителя.

Однако КС РФ счел необходимым для таких случаев установить жесткие критерии применения норм закона. КоАП различает общие и специальные (особые), то есть более продолжительные сроки давности привлечения к административной ответственности. Закрепление этих сроков для конкретных правонарушений фактически призвано устранить риск их произвольного истолкования и применения.

- При привлечении к ответственности органы публичной власти, какими бы благими намерениями они ни руководствовались, в том числе желанием защитить потребителей, не должны отступать от требований закона, - пояснил судья - докладчик по данному делу Сергей Князев после вынесения решения.

На практике это означает, что контролирующим органам необходимо более тщательно подходить к квалификации правонарушений. Если компании вменяется нарушение лицензионного законодательства, то выходить за трехмесячный срок давности нельзя. В этом случае можно подключить к делу Роспотребнадзор и составить протокол по статье 14.4 КоАП РФ, для которой срок давности - уже год. Но произвольно смешивать два разных подхода суд не имеет права. Как указал КС, статья 4.5 КоАП не противоречит Конституции, поскольку "не предполагает распространения срока (год. - "РГ") на привлечение к адмответственности за административное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 14.1 данного Кодекса". Дело подлежит пересмотру.