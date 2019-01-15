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15.01.2019 21:41
Рубрика: Культура

Кустурица: В поисках Бога народы потеряли Бога

Текст: Александр Борисов (Андричград, Республика Сербская)
Всемирно известный режиссер Эмир Кустурица во вторник участвовал в торжественном открытии выставки мозаичных картин Бисении Терещенко. Мероприятие проходило в городе Вишеград (Республика Сербская) в галерее "Лубарда" Института имени Иво Андрича и являлось частью программы 12 Международного фестиваля Кустендорф.

При этом он назвал молодого автора лучшей в своем деле в целой Европе, а также поделился своими впечатлениями от происходящих событий в мире искусств. 

Эмир Кустурица: Однажды и Путин посетит мой фестиваль в Сербии

"В поисках Бога народы потеряли Бога, а некоторые и отказались от него, - заявил режиссер. - К этому привело появление электронной картинки, которая убивает легко и жестоко. Она не ведет нас к Святой Троице, а замыкает на самих себя. Она всегда действует в целях саморекламы".

Между тем Эмир Кустурица открыто говорит и о том, что Голливуд уничтожает кино.

"Кинематография разрушается, - подчеркивает он. - В будущем крайне тяжело будет привлекать публику в кинотеатры, поскольку зрителю дешевле легально приобретать права на скачивание и просмотр фильмов в домашних условиях. Активно развиваются компании - поставщики потокового мультимедиа. Тем самым я прихожу к неутешительному выводу, что Голливуд, являвшийся родоначальником кинематографии, в определенной степени ее и уничтожит".

Кроме того, знаменитый кинорежиссер сообщил и о том, что собирается встретиться 17 января с Владимиром Путиным в Белграде, когда тот будет находиться с официальным визитом в данном балканском государстве. Он также выразил уверенность, что российский лидер когда-либо обязательно посетит Дрвенград.

"Приедет и Путин однажды на Мечавник", - отметил Кустурица.

Эмир Кустурица: У сербов один искренний союзник - это Россия

Напомним, что Дрвенград или Мечавник - это все названия одного этносела в Сербии, возведенного режиссером для съемок фильма "Жизнь как чудо" (2004). Оно расположено в двухстах километрах от Белграда, недалеко от границы с Боснией и Герцеговиной.

При этом международный фестиваль - Кустендорф, который ежегодно проходит здесь, посвящен поиску и открытию новых талантов, демонстрации уникального мирового авторского кино. С каждым годом мероприятие только набирает популярность и становится все более известным за рубежом.

"Этот фестиваль знаменателен тем, что ставит Сербию на мировую карту событий в области культуры, - подчеркивает министр культуры и информации Сербии Владан Вукосавлевич. - Это лаборатория духа, творчества и художественного вдохновения высшего уровня. В эти дни это небольшое место является центром киноискусства в мире".

Культура Кино и ТВ Мировое кино Персона: Эмир Кустурица
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