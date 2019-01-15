Лукашенко назвал главные задачи власти

Забота об улучшении жизни людей и решение первоочередных социальных вопросов названы президентом Беларуси наиважнейшими задачами вертикали власти. На этом он акцентировал внимание 15 января, согласовывая назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, передает пресс-служба президента РБ.

Глава государства напомнил, что 2019 и 2020 годы для страны будут особыми, насыщенными политическими событиями. Он отметил в этой связи, что в течение года побывает в разных регионах и ознакомится с работой местных органов власти по их развитию. При этом особое Лукашенко обратил на положение дел в Гомельской и Брестской областях.

Напомнив, что Брест скоро отметит тысячелетие, президент констатировал положительные перемены в жизни региона. Но Брест, по его мнению, "надо дошлифовать, чтобы в ожерелье Беларуси это была самая яркая жемчужина. Тем более, что это западные ворота огромнейшего Евразийского региона. И люди, пересекая границу, должны видеть, что они попали в прекрасный, цветущий мир".

А вот положение в Гомельском регионе руководителя страны продолжает тревожить, и он дал понять, что время экспериментов в области завершилось. Работа руководства региона, судя по всему, подвергнется ревизии, будет обращено внимание и на ситуацию в Могилевской области.

"Гомельчане не должны отставать в своем развитии от других областей. Тем более, что в социальном плане мы для области сделали больше, чем для любой другой. Пора "отдавать долги". Люди в Гомельской области должны жить не хуже, чем в Минской или Гродненской", - подчеркнул президент.

А вот столицу страны Лукашенко уже давно предлагает превратить в абсолютно комфортный и уютный мегаполис республики. Задачи по ее социально-экономическому развитию президент поставил еще в декабре прошлого года на совещании с активом города, поэтому не стал детализировать сегодня свои поручения. Надо сделать все, чтобы "минчане гордились городом-героем", - потребовал руководитель РБ.

На обстановку в столице, напомнил он, в текущем и следующем годах будет влиять проведение летних II Европейских игр, президентских и парламентских выборов. Однако эти мероприятия, полагает глава государства, не самое главное. Главным он считает благоустройство столицы. И "сделать это надо не формально, чтобы город был очень чистым и аккуратным", - добавил оратор.

Президент внимательно следит и за развитием Минской области. По его словам, в регионе начали пробуждаться кадры, но до сих пор, "не хватает исполнительности и дисциплины, "разворотливости". Пожалуйста, активизируйтесь", - потребовал от местных органов власти Лукашенко.

Он напомнил участникам встречи и о серьезной ответственности за коррупцию. Этот вопрос вновь приобрел актуальное звучание после того, как были задержаны руководители ряда районов страны. Президент подчеркнул, что уже два должностных лица задержаны за неоспоримые нарушения, но пояснил при этом, что до тех пор, пока ему на стол не положат исчерпывающие факты, никто к новым руководителям прикоснуться не может. "Но если вижу конкретные правонарушения, особенно, связанные с проявлениями коррупции, значит, умножайте срок на два как минимум", - предупредил в очередной раз белорусский лидер республиканский актив.