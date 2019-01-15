Мадуро в четыре раза поднял стоимость криптовалюты петро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в понедельник о том, что стоимость криптовалюты петро увеличивается сразу в четыре раза и будет стоить 36 тысяч суверенных боливаров за единицу.

По словам Мауро, это сделано для динамики борьбы с экономической войной. "Стоимость петро установлена в 36 тысяч боливаров, а минимальная зарплата - в половину петро, то есть 18 тысяч боливаров", - заявил президент, выступая перед национальным учредительным собранием.

Ранее минимальная заработная плата в Венесуэле составляла 4,5 тысячи суверенных боливаров. Новая зарплата начнет применяться уже с 15 января для всех госслужащих, пишет РИА Новости.

Напомним, петро была выпущена в оборот с 20 февраля 2018 года. Венесуэла же стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти.