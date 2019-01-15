К 1 февраля следующего года правительство оценит регуляторные требования к бизнесу и все устаревшие положения отсечет предложенным премьер-министром Дмитрием Медведевым методом "регуляторной гильотины".

До сих пор проходившая с переменным успехом реформа контрольно-надзорной сферы получит новый импульс. Выступая во вторник на Гайдаровском форуме, глава российского правительства назвал снижение нагрузки на предпринимателей и пересмотр системы требований к ним одним из ключевых вызовов, стоящих перед страной, решение которого способно обеспечить экономический прорыв. Количество обязательных требований, предъявляемых к бизнесу при проверках, в кабинете министров признают необоснованно завышенным. Только устанавливающих их нормативных актов действует более девяти тысяч. Многие создавались еще в советские времена и устарели как морально, так и технологически. В доказательство Медведев дословно зачитал требование к организациям общественного питания по проверке высоты смеси яиц при приготовлении омлета. "Таких абсурдных, странных требований предостаточно, - констатировал он. - Если мы хотим решить задачу экономического рывка, мы должны снизить нагрузку на предпринимателей, пересмотреть систему требований, прежде всего в таких зарегулированных секторах, как транспорт, экология, промышленная безопасность, ветеринария, санитарно-эпидемиологический надзор". "Эта задача может быть решена с помощью механизма так называемой регуляторной гильотины, - считает Медведев. - Все ранее действующие положения актов, которые содержат обязательные требования и которые не будут специальным образом одобрены или изменены, автоматически утрачивают силу".

Если мы хотим решить задачу экономического рывка, мы должны снизить нагрузку на предпринимателей

Ревизию контрольно-надзорных требований предполагается провести до 1 февраля 2020 года. Руководителей соответствующих ведомств собирали на совещании у премьера, где они согласились, что на такую меру можно пойти, но определенный массив законодательства все же должен сохраниться. Дмитрий Медведев поручит аппарату правительства подготовить "дорожную карту" для обеспечения работы. "На выходе мы должны получить современные нормы, которые будут понятны как для бизнеса, так и для контрольно-надзорных органов, а результатом является прозрачная система контроля, которая нацелена и на решение задач безопасности потребителей, и на ускорение экономического роста", - обозначил конечную цель Медведев. Зачастую регуляторные требования формируются даже не законами, а решениями министерств и ведомств, отдельными нормативно-правовыми актами, пояснил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По его оценкам, такая кардинальная ревизия позволит сократить контрольно-надзорные требования вдвое.

В число стоящих перед Россией вызовов Дмитрий Медведев отнес промышленную революцию и развитие цифровых технологий, с которыми связан дефицит соответствующих компетенций в государственном аппарате вплоть до муниципалитетов, в отраслевых ведомствах и правоохранительной системе. "По некоторым оценкам, нам нужно переобучить не менее одного миллиона специалистов, а значит, максимально оперативно разработать соответствующие программы", - отметил глава кабмина.

Кроме того, России, как и остальному миру, предстоит решать трудности, вызванные радикальной трансформацией рынка труда, которая ведет к изменениям в социальной сфере. Ряд экспертов указывают на кризис традиционной занятости, на колоссальный рост безработицы среди людей с низкой и средней квалификацией. В то же время платформенные технологии могут помочь тем, кто потерял работу, предоставляя безграничные возможности для использования труда или для того, чтобы получить занятость в самых разных формах.

Перед большинством стран, подчеркнул Медведев, стоит несколько общих, но острых вопросов: вовлеченность всех граждан в новую технологическую волну, обеспечение прав тех, кто из-за развития технологий выходит из-под системы социальной защиты, и что будет с самой системой по мере нарастания всех социальных явлений, в каком направлении нужно будет ее модернизировать, как должна будет трансформирована в этом случае налоговая система. "Как показывают очень сложные социальные процессы, массовые выступления во Франции, такие ответы нужно искать быстрее", - указал премьер-министр.

В России эту актуальность поняли, поэтому с начала года заработал специальный налоговый режим для самозанятых. К его главным составляющим премьер относит добровольный характер, низкие ставки, крайне простую систему регистрации отчетности, стабильность условий на протяжении 10 лет. "Пока режим распространен на несколько регионов, но если он будет востребован, если мы почувствуем, что этот механизм работает, его можно будет применить в масштабах всей страны", - сказал Дмитрий Медведев.