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15.01.2019 13:56
Рубрика: Экономика

Медведев решил упростить жизнь бизнеса с помощью "регуляторной гильотины"

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Дмитрий Медведев предлагает к 1 февраля следующего года оценить регуляторные требования к бизнесу и все неактуальные с точки зрения современных реалий отсечь методом "регуляторной гильотины".

Для обеспечения экономического рывка в России необходимо снизить нагрузку на предпринимателей и пересмотреть систему требований, заявил председатель правительства, выступая на пленарной дискуссии Гайдаровского форума. Он считает, что количество обязательных требований, предъявляемых к бизнесу при проверках, необоснованно завышено. Только устанавливающих их нормативных актов действует более девяти тысяч. Многие создавались еще в советские времена и устарели как морально, так и технологически. В доказательство Медведев дословно зачитал требование к организациям общественного питания по проверке высоты смеси яиц при приготовлении омлета.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Для решения задачи премьер предлагает кардинальный метод - так называемой регуляторной гильотины. Действующие положения, которые содержат обязательные требования и которые не будут специальным образом одобрены или изменены, автоматически утрачивают силу, пояснил суть глава правительства. С помощью этого механизма, считает Дмитрий Медведев, пересмотреть все контрольно-надзорные требования с точки зрения современных реалий можно было бы к 1 февраля 2020 года. "На выходе мы должны получить современные нормы, которые будут понятным как для бизнеса, так и для контрольно-надзорных органов, а результатом является прозрачная система контроля, которая нацелена на решение и задач безопасности потребителей, и на ускорение экономического роста", - заключил премьер-министр.

Он заявил, что даст поручение аппарату правительства подготовить соответствующую "дорожную карту" для организации этой ревизии.

Экономика Бизнес Власть Работа власти Правительство Гайдаровский форум
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