Паленого бензина и дизтоплива на заправках за три года стало более чем в два раза меньше. Чтобы свести к минимуму поставки фальсификата, в правительстве склоняются к внедрению системы прослеживаемости топлива от нефтеперерабатывающего завода до бензобака.

Если в баки залито 120 тонн топлива, а с завода ушло 100, значит, где-то оно было разбавлено "продукцией" с мини-НПЗ. Фото: Talaj / iStock

Пилотный проект такой системы будет реализован в первой половине 2019 года на территории Северо-Западного федерального округа, рассказал "Российской газете" министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Решение об этом принято специальной межведомственной рабочей группой, созданной при Росстандарте в рамках госкомиссии по борьбе с контрафактом, которую возглавляет Мантуров. В эту группу вошли представители ведомств, нефтяных компаний и экспертного сообщества.

"В рамках рабочей группы прорабатываются вопросы архитектуры и внедрения системы прослеживаемости топлива от нефтеперерабатывающего завода до бензобака", - сообщил глава минпромторга.

Прослеживаться будут количественные и качественные характеристики топлива. Одно обычно прямо вытекает из другого: если с завода ушло 100 тонн топлива, то по бензобакам не может быть разлито 120 тонн.

Сейчас, однако, фальсификат именно так и появляется: к качественному бензину с НПЗ подмешивается продукт с мини-НПЗ.

Либо к Аи-95 добавляют прямогонный бензин или же к дизтопливу - судовое или печное топливо, у которого массовая доля серы зашкаливает. Потом эти гремучие смеси под легальными документами поступают на заправки. "Система прослеживаемости как раз и покажет, где произошло подмешивание - на нефтебазе, в ходе транспортировки или уже непосредственно в резервуарах АЗС. Это позволит понять, что мы заливаем в бензобак, а обнаружившаяся "неучтенка" топлива в одном из звеньев этой цепочки (за пределами метрологической погрешности) станет для контролеров ключевым индикатором риска, который укажет на необходимость внеплановой проверки", - пояснил "Российской газете" Денис Мантуров.

Участие в пилотном проекте для НПЗ, нефтебаз и АЗС будет добровольным - инициативу проявили сами участники рынка. Источниками данных станут информационные системы вертикально интегрированных компаний и участников Нефтяного клуба Санкт-Петербурга, агрегировать их будет Росстандарт. По итогам эксперимента ведомство должно разработать механизм всероссийской системы прослеживаемости. Правительству предстоит определить требования к каналам и формату передачи данных, выбрать независимого оператора системы и подготовить проекты поправок, в том числе определиться с санкциями за отказ передавать данные и за заведомо ложные данные. В рабочей группе при госкомиссии по борьбе с контрафактом намечают развертывание системы прослеживаемости на 2020 год.

Ранее принятые меры по зачистке рынка от фальсификата и контрафакта дали свой эффект, но не решили всех проблем. После двух волн внеплановых проверок АЗС, проведенных Росстандартом по поручению президента (2015 год), а затем правительства (2018), и введения жестких оборотных штрафов доля не соответствующего требованиям техрегламента и фальсифицированного топлива упала с более чем 20% в 2015 году до 11,5% в 2017 году и менее 9% по итогам 11 месяцев 2018 года. Оштрафовано около сотни автозаправочных станций на сумму около 50 миллионов рублей.

Средний штраф превысил 560 тысяч рублей, что в 10 раз больше, чем до введения штрафов с оборота (50-60 тысяч, которые никого не останавливали), но не сильно больше минимального штрафа по этой статье (500 тысяч рублей).

Причина проста - по данным минпромторга и Росстандарта, основными нарушителями по-прежнему являются независимые компании, при этом контролеры отмечают тенденцию намеренного занижения ими выручки от реализации топлива. В судах при рассмотрении дел об административных правонарушениях владельцы АЗС зачастую отчитываются об откровенно неправдоподобной выручке - 5 миллионов рублей в год и даже менее, хотя эти АЗС находятся на федеральных трассах. Это уже связано с другой проблемой - ухода от налогов. Также имеют место случаи значительного снижения штрафа судебными органами.

В минпромторге считают, что решить проблему могли бы конкретные меры борьбы с недобросовестными торговцами топлива. К примеру, при риск-ориентированном подходе те, кто однажды попал в "красную зону", остаются в фокусе пристального внимания контролеров и дальше. Более суровые меры воздействия на тех, кто однажды нарушил закон, станут профилактической мерой для остальных.

Власти готовят и еще нескольких инициатив, которые должны смягчить проблему некачественного топлива еще до введения системы прослеживаемости.

Во-первых, контролеры Росстандарта получат право проводить контрольные закупки без предварительного уведомления владельца АЗС или нефтебазы. Сейчас, как это ни парадоксально, они обязаны за три дня до отбора проб уведомить бизнес - разумеется, за это время можно подготовиться к визиту проверяющих при любом масштабе нарушений. Поправки об этом в законы о техническом регулировании и о защите прав юрлиц уже вносились в правительство РФ, но вызвали замечания минэкономразвития. В ближайшее время доработанные поправки будут внесены минпромторгом повторно.

Контролеры Росстандарта получат право проводить контрольные закупки бензина без предварительного уведомления владельца АЗС

Во-вторых, контролеры получат право практически мгновенно приостанавливать продажу подозрительного топлива, не дожидаясь результатов его лабораторных испытаний. Речь идет о тестах с помощью экспресс-анализаторов (их уже начали применять), которые позволяют прямо на заправке оперативно проверять ключевые характеристики топлива (сера, октановое число, цетановое число, наличие металлов). Соответствующие поправки в закон о техническом регулировании уже были одобрены госкомиссией по борьбе с контрафактом и в декабре направлены Росстандартом в минпромторг.

Наконец, заправкам запретят продавать "газойли" - дешевое топливо, популярное в небогатых регионах с большим парком старых грузовиков. Сейчас оно фактически находится вне регулирования. В декабре Росстандарт направил в минпромторг доработанный проект изменений в Правила торговли отдельными видами товаров, которые запрещают реализацию через топливно-раздаточные колонки каких-либо иных видов топлива, кроме автомобильного бензина и дизельного топлива.