Microsoft "убьет" Windows 7 ровно через год

Через год, 14 января 2020 года, Microsoft официально прекратит бесплатную поддержку операционной системы Windows 7. Информация об этом размещена на официальном сайте софтверной корпорации.

Начиная с этого дня владельцы компьютеров на базе Windows 7 не смогут получать даже обновления безопасности, которые в настоящее время выпускаются для этой операционной системы регулярно.

Отсутствие обновлений безопасности будет означать, что компьютеры будут уязвимы к хакерским атакам, использующим уязвимости в системе, и вредоносным программам. Чтобы избежать этого, пользователям рекомендуется обновить платформу до актуальной Windows 10.

В то же время, как подчеркивают в Microsoft, активация Windows 7 будет работать и после окончания срока поддержки.

По данным NetMarketShare, операционная система Windows 7 является второй по популярности операционной системой в мире - она работает на 37 процентах компьютеров. Windows 10 находится на первом месте - ее установили более чем на 39 процентах ПК и ноутбуков.