МИД: Из-за ситуации в ПАСЕ Россия может покинуть Совет Европы

Если ПАСЕ не исправит ситуацию с российским представительством, выход России из Совета Европы станет неизбежен. Об этом заявил заместитель министр иностранных дел РФ Александр Грушко на заседании комитета Госдумы по международным делам.

"Выход России из Совета Европы, может стать неизбежным в случае, если ситуация не будет развиваться в правильном направлении. Это нанесет большой удар по самой организации, причем не по нашей вине", - отметил дипломат.

По его мнению, Парламентская ассамблея может предпринять определенные шаги, однако российскую сторону вряд ли они удовлетворят, поскольку не решат главную проблему. Для этого необходимо полностью восстановить полномочия российской делегации в ПАСЕ.

Грушко также отметил, что МИД поддерживает решение комитета Госдумы по международным делам о неучастии российских парламентариев в работе ПАСЕ в 2019 году.

Напомним, Россия была лишена права голоса и ряда полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015-м ассамблея дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но принимала отрицательное решение. В итоге депутаты и сенаторы отказались работать в таких условиях и с 2016 года перестали запрашивать подтверждение полномочий.

Россия отказалась участвовать в работе организации до тех пор, пока из ее регламента не исключат дискриминационные нормы, делающие возможным такой подход. Лишение российской делегации значимых прав привело к тому, что Москва приостановила выплату своего взноса в Совет Европы.