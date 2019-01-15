Минфин предложит ОФЗ более чем на 35 млрд рублей

Минфин на первых в 2019 году недельных аукционах 16 января намерен разместить облигаций федерального займа (ОФЗ) на 35,1 миллиарда рублей, следует из сообщения ведомства.

Министерство намеревается провести в среду три аукциона. На первом Минфин предложит выпуск ОФЗ на 15 миллиардов рублей с погашением 28 февраля 2024 года, на втором - выпуск такого же объема с погашением 23 мая 2029 года. На третьем аукционе ведомство будет размещать "инфляционные" ОФЗ (ОФЗ-ИН) на 5,14 миллиарда рублей с датой погашения 2 февраля 2028 года.

Минфин запланировал разместить в первом квартале 2019 года ОФЗ на 450 миллиардов рублей, в 2019 году в целом - почти 2,5 триллиона рублей. В 2018 году министерство продало ОФЗ чуть более чем на триллион рублей.

В конце декабря первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов признавал, что план на 2019 год будет нелегко выполнить из-за неопределенности в связи с расширением санкций США на покупку новых выпусков российского госдолга. По его словам, Минфин в 2019 году будет активнее работать на рынке ОФЗ для населения (ОФЗ-н).