Новости

Ученые выяснили, как гормоны влияют на возбудителей прыщей 21:14
Российские гандболисты проиграли Бразилии на чемпионате мира 20:25
Албанский язык получил статус второго официального в Македонии 20:20
Названы страны с самыми красивыми женщинами 20:13
Вышел эпичный трейлер нового "Человека-паука" 20:10
Владимир Путин сменил посла в ЦАР 20:05
Минпросвещения поддержало новый проект по питанию в школах 20:02
В Петербурге прекратили дело об экстремизме за пост в соцсети 19:57
В Госдуме просят запретить "недолитр" молока и "девяток" яиц 19:30
В Москве насмерть замерз топ-менеджер "Евросети" 18:56
На Урале нашли мужчину, выигравшего 500 миллионов рублей в лотерею 18:51
Минтруд: Случаев незаконного увольнения предпенсионеров в России нет 18:50
В Кремле рассказали о перспективах закона о капиталовложениях 18:42
Минфин предложит ОФЗ более чем на 35 млрд рублей 18:37
В истории рождения Вселенной нашли загадочную субстанцию 18:36
В Краснодаре военного судью заподозрили в ДТП со сбитой девушкой 18:31
СК разоблачил коррупционную схему в новой Москве 18:22
Спасатели напомнили о правилах зимнего купания перед Крещением 18:20
Число погибших при взрыве в Шахтах выросло до четырех 18:01
Опера "Эстония" выступила на Исторической сцене Большого театра 18:00
Отставного военного из Краснодара обвинили в связях с "ИГ" 17:48
Нефтяников обяжут платить налог на недвижимость со скважин 17:46
На дорогах Москвы будет меньше "бутылочных горлышек" 17:43
Летчики СФ показали фигуры высшего пилотажа на разных высотах 17:42
Голодец выступила против введения налога на выезд из России 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
15.01.2019 20:02
Рубрика: Общество

Минпросвещения поддержало новый проект по питанию в школах

Текст: Ксения Колесникова

Министерство просвещения прокомментировало новый проект СанПиНа по организации питания детей. В ведомстве рассказали "РГ", что поддерживают инициативу, повышающую качество питания детей. Однако возможность приносить с собой в школу еду должна быть у каждого ребенка: она "не может быть поставлена под сомнение по ряду объективных причин, включая особенности и нужды каждого".

Фото: Photoxpress.ru
В школьных столовых появятся йодированная соль и вендинговые аппараты

Напомним, опубликованный проект СанПиНа вызвал широкий общественный резонанс. Он прописывает, в частности, из чего должно состоять меню школьников. Например, в него следует включать мясо, птицу, молоко, сливочное и растительное масла и другие продукты. При этом рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты предлагают добавлять в меню раз в 2-3 дня. Также устанавливаются новые требования к приготовлению и хранению блюд.

Например, толщина омлетов и запеканок не должна превышать четырех сантиметров. А максимальный срок хранения бутербродов, нарезанных сыров, масла и колбасы на витринах не должен превышать часа. При этом некоторые нормы в СанПиНе были истолкованы как запрет приносить с собой в школу домашнюю еду. Однако это, как разъяснили в Роспотребнадзоре, не так.

- Законопроект регулирует организацию питания и не регулирует, не ограничивает права родителей и тем более права детей, - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
Новые правила организации питания в школах: мнения родителей разделились

По ее словам, неотъемлемое право родителей кормить своего ребенка так, как они считают нужным, "никто регулировать не собирался". А вот как правильно организовать питание в школе, чтобы оно было полезным, это основная задача СанПиНа.

- Министерство просвещения разделяет подходы, нацеленные на повышение качества питания учеников, так как этот процесс неразрывно связан с развитием здорового образа жизни, - рассказали "РГ" в ведомстве.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Правительство Роспотребнадзор
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Китай призвал США уважать право на участие в "Северном потоке-2"
Суд поддержал просьбу ФСБ о продлении ареста украинских моряков
Медведев решил упростить жизнь бизнеса с помощью "регуляторной гильотины"
Россияне не смогут строить дачи выше трех этажей
На перевооружение ВС РФ потратят более 1 трлн рублей