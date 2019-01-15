Минпросвещения поддержало новый проект по питанию в школах

Министерство просвещения прокомментировало новый проект СанПиНа по организации питания детей. В ведомстве рассказали "РГ", что поддерживают инициативу, повышающую качество питания детей. Однако возможность приносить с собой в школу еду должна быть у каждого ребенка: она "не может быть поставлена под сомнение по ряду объективных причин, включая особенности и нужды каждого".

Напомним, опубликованный проект СанПиНа вызвал широкий общественный резонанс. Он прописывает, в частности, из чего должно состоять меню школьников. Например, в него следует включать мясо, птицу, молоко, сливочное и растительное масла и другие продукты. При этом рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты предлагают добавлять в меню раз в 2-3 дня. Также устанавливаются новые требования к приготовлению и хранению блюд.

Например, толщина омлетов и запеканок не должна превышать четырех сантиметров. А максимальный срок хранения бутербродов, нарезанных сыров, масла и колбасы на витринах не должен превышать часа. При этом некоторые нормы в СанПиНе были истолкованы как запрет приносить с собой в школу домашнюю еду. Однако это, как разъяснили в Роспотребнадзоре, не так.

- Законопроект регулирует организацию питания и не регулирует, не ограничивает права родителей и тем более права детей, - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, неотъемлемое право родителей кормить своего ребенка так, как они считают нужным, "никто регулировать не собирался". А вот как правильно организовать питание в школе, чтобы оно было полезным, это основная задача СанПиНа.

- Министерство просвещения разделяет подходы, нацеленные на повышение качества питания учеников, так как этот процесс неразрывно связан с развитием здорового образа жизни, - рассказали "РГ" в ведомстве.