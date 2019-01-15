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15.01.2019 16:07
Рубрика: Экономика

Минтранс опроверг введение льгот для электрокаров на платных дорогах

Текст: Татьяна Шадрина

Минтранс не рассматривает возможность введения льгот для электромобилей на платных дорогах. Первый замглавы ведомства Иннокентий Алафинов сказал об этом журналистам.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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"Наличие экологически чистого двигателя в автомобиле не предполагает льгот движения по инфраструктуре, - сказал он. - И "зеленый" автомобиль с электродвигателем занимает столько же места на дороге и так же изнашивает инфраструктуру, как и автомобиль с двигателем внутреннего сгорания".

Сейчас формирование дорожных фондов, из которых финансируется ремонт дорог, происходит за счет акциза на топливо. "Владелец "зеленого" автомобиля уже экономит, так как не платит за бензин. Он не платит акциз и пользуется всеми благами, которые есть у автомобилистов, покупающих топливо", - сказал Алафинов.

Что касается льгот для владельцев "зеленых" авто на парковках и проезда по полосам для общественного транспорта в городах, то это решение за региональными, муниципальными властями, уточнил он.

Экономика Транспорт Правительство Минтранс
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