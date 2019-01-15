Минтруд: Случаев незаконного увольнения предпенсионеров в России нет

Случаев неправомерного увольнения граждан предпенсионного возраста в РФ пока нет, - заявил ТАСС министр труда РФ Максим Топилин. "Мы пока ничего не проверяем, потому что таких фактов, чтобы были нарушения при увольнении предпенсионеров, пока нет. Я очень надеюсь, что работодатели будут подходить к этой сфере очень ответственно и внимательно", - сказал он.

Топилин посоветовал гражданам при нарушении их прав обращаться в трудовые инспекции и суды. Он напомнил также, что с 2019 года введена уголовная ответственность для работодателей за безосновательное увольнение людей предпенсионного возраста.

Ранее в интервью "РГ" Максим Топилин сообщил, что доля безработных людей предпенсионного возраста в России равна 10,8 процента, в то время как безработных среди молодежи - людей от 20 до 29 лет - в три раза больше.

На переобучение предпенсионеров регионам будут выделять деньги. За шесть лет Минтруд планирует бесплатно обучить 450 тысяч предпенсионеров - это примерно по 75 тысяч человек в год.