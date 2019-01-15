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15.01.2019 15:26
Рубрика: Спорт

Мостовой: Не удивлюсь, если Черышев захочет перейти в клуб РПЛ

Текст: Артур Нанян
Бывший футболист сборной России и "Сельты" Александр Мостовой в интервью "РГ" поделился мнением о перспективах полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева.
Фото: AP Photo/Alberto Saiz Фото: AP Photo/Alberto Saiz
Фото: AP Photo/Alberto Saiz

Почему у Дениса не складывается в "Валенсии"?

Фото: Официальный сайт "Крыльев Советов"
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Александр Мостовой: У многих ребят из нашей сборной, которые проявили себя на чемпионате мира, после турнира все идет не так, как им хотелось бы. Проблемы ведь не только у Дениса. Дзюба никак не мог долечиться, Головин в "Монако" пока не блещет.

Головин поменял чемпионат, а Черышев всю карьеру играет в Испании.

Александр Мостовой: Если говорить конкретно о Денисе, то его всю карьеру преследуют травмы. А это непросто. Но он парень с характером. Его и в сборную вызвали за пару месяцев до чемпионата мира. И сначала не очень-то и рассчитывали на него. А он взял и стал одним из лучших в нашей команде. Что касается "Валенсии", так за нее ведь не один Черышев играет. Вы посмотрите, что стало с ее лидерами в этом сезоне. Родриго вызывался в сборную Испании, а сейчас не в форме. Парехо тоже не в порядке. "Валенсия" попала в яму. Такое бывает, тем более в чемпионате Испании. Но, думаю, все у них будет нормально. Еще поднимутся.

Во время матча с "Вальядолидом" в прошлую субботу болельщики освистали Черышева. А после матча критиковали его на форумах.

Александр Мостовой: На комментарии в интернете не стоит обращать внимания. Вон про меня некоторые пишут, что я много говорю о футболе (смеется). А когда выступает кто-то, кто вообще ни разу по мячу не бил, к этому относятся нормально. Еще раз говорю: "Валенсия" немножко сдала. И проблема здесь не в Денисе. И вообще, если говорить о матче с "Вальядолидом", то он точно не был худшим. Денис сделал несколько шикарных передач, был активен. Просто после чемпионата мира все ждут, что Черышев каждый раз будет брать мяч, убирать его под левую и попадать в девятку. Но таких игроков единицы.

Фото: FRANCK FIFE / AFP
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Может, ему стоит уйти из "Валенсии"?

Александр Мостовой: Нет-нет. Куда ему уходить? В "Вильярреал", которому он принадлежит? Так у них все еще хуже, чем у "Валенсии". Хотя команда крепкая, играет в красивый футбол. Просто у всех мнение, что в Испании есть "Барселона", "Реал", "Атлетико", а все остальные - ни о чем. Но это не так. Уровень Примеры очень высокий. Последняя команда в таблице "Уэска" обыгрывает "Бетис". Уэска - это как один из маленьких московских районов. Там 50 тысяч человек живет. А они выигрывают у "Бетиса", который вышел в плей-офф Лиги Европы.

В одном из недавних интервью Черышев заявил, что через два-три года может попробовать свои силы в России. Такой вариант возможен?

Александр Мостовой: Раньше я всегда говорил, что ему лучше остаться в Испании. Он там вырос, стал своим. По менталитету он скорее даже испанец. Но сейчас в мире футбола властвуют большие деньги. Я никого не осуждаю. Деньги играют огромную роль в карьере любого футболиста. Просто Денис в какой-то момент может подумать: "Да зачем мне оно все это нужно? Лучше поеду, заработаю и буду отдыхать". Так что я не удивлюсь, если он окажется в России. На его месте я, может, так и поступил бы.

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