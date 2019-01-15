Мужская спринтерская гонка в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге, запланированная на среду, перенесена из-за непогоды. Организаторы решили отменить церемонию открытия.

Предполагается, что мужской спринт может быть проведен 17 января, когда должен пройти спринт у женщин. Но окончательное решение еще не принято.

- В связи с тем, что местные власти не стали отменять чрезвычайное положение в районе Траунштайн, мужская спринтерская гонка на 10 километров в Рупольдинге не состоится в среду. Следите за новостями, - говорится в сообщении на странице Международного союза биатлонистов (IBU) в "Твиттер".

Этап Кубка мира в Рупольдинге завершится 20 января.

К слову, из-за мощного снегопада ранее в Австрии и Германии были отменены соревнования в других видах спорта. В частности, был перенесен старт чемпионата Европы по скелетону.