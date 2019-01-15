Новости

Российские гандболисты проиграли Бразилии на чемпионате мира 20:25
Албанский язык получил статус второго официального в Македонии 20:20
Названы страны с самыми красивыми женщинами 20:13
Вышел эпичный трейлер нового "Человека-паука" 20:10
Владимир Путин сменил посла в ЦАР 20:05
Минпросвещения поддержало новый проект по питанию в школах 20:02
В Петербурге прекратили дело об экстремизме за пост в соцсети 19:57
В Госдуме просят запретить "недолитр" молока и "девяток" яиц 19:30
В Москве насмерть замерз топ-менеджер "Евросети" 18:56
На Урале нашли мужчину, выигравшего 500 миллионов рублей в лотерею 18:51
Минтруд: Случаев незаконного увольнения предпенсионеров в России нет 18:50
В Кремле рассказали о перспективах закона о капиталовложениях 18:42
Минфин предложит ОФЗ более чем на 35 млрд рублей 18:37
В истории рождения Вселенной нашли загадочную субстанцию 18:36
В Краснодаре военного судью заподозрили в ДТП со сбитой девушкой 18:31
СК разоблачил коррупционную схему в новой Москве 18:22
Спасатели напомнили о правилах зимнего купания перед Крещением 18:20
Число погибших при взрыве в Шахтах выросло до четырех 18:01
Опера "Эстония" выступила на Исторической сцене Большого театра 18:00
Отставного военного из Краснодара обвинили в связях с "ИГ" 17:48
Нефтяников обяжут платить налог на недвижимость со скважин 17:46
На дорогах Москвы будет меньше "бутылочных горлышек" 17:43
Летчики СФ показали фигуры высшего пилотажа на разных высотах 17:42
Голодец выступила против введения налога на выезд из России 17:40
Под Тверью проверят информацию о смерти женщины во время массажа 17:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
15.01.2019 20:40
Рубрика: Спорт

Мишени замело

Мужской спринт в Рупольдинге перенесен
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск №7765 (7)
Мужская спринтерская гонка в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге, запланированная на среду, перенесена из-за непогоды. Организаторы решили отменить церемонию открытия.

Предполагается, что мужской спринт может быть проведен 17 января, когда должен пройти спринт у женщин. Но окончательное решение еще не принято.

Назван состав сборной РФ на пятый этап Кубка мира по биатлону

- В связи с тем, что местные власти не стали отменять чрезвычайное положение в районе Траунштайн, мужская спринтерская гонка на 10 километров в Рупольдинге не состоится в среду. Следите за новостями, - говорится в сообщении на странице Международного союза биатлонистов (IBU) в "Твиттер".

Этап Кубка мира в Рупольдинге завершится 20 января.

К слову, из-за мощного снегопада ранее в Австрии и Германии были отменены соревнования в других видах спорта. В частности, был перенесен старт чемпионата Европы по скелетону.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2018-2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Китай призвал США уважать право на участие в "Северном потоке-2"
Суд поддержал просьбу ФСБ о продлении ареста украинских моряков
Медведев решил упростить жизнь бизнеса с помощью "регуляторной гильотины"
Россияне не смогут строить дачи выше трех этажей
На перевооружение ВС РФ потратят более 1 трлн рублей