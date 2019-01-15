На Берлинале представят фильм ученика Александра Сокурова

Стал известен второй российский фильм, вошедший в программу 69-го Берлинского международного кинофестиваля. Напомним, первым стала картины "Кислота" Александра Горчилина. Ее покажут в программе "Панорама". Сейчас же появилась новость о том, что мировая премьера фильма "Мальчик русский" режиссера Александра Золотухина состоится в программе "Форум".

Фильм создан при поддержке Министерства Культуры РФ и правительства города Санкт-Петербург. Генеральный продюсер фильма - Эдуард Пичугин, художественный руководитель проекта - Александр Сокуров.

В аннотации к картине сказано, что "Мальчик русский" - это история о простом деревенском парне, ушедшем в 1916 году добровольцем на войну и в первом же бою потерявшем зрение. "Слухачами" в Первую мировую войну называли солдат, которые с помощью громадных акустических раструбов "прослушивали небо", обнаруживая вражеские аэропланы.

"Мы не ставили перед собой задачи точного воспроизведения исторической достоверности событий. Акцент делался на создание образа Первой мировой. Показать людей: их мысли, ощущения, тревоги. Этим людям еще предстоит пережить революции, войны и катастрофы трагического ХХ века. Я очень благодарен моему мастеру Александру Николаевичу Сокурову за его помощь на каждом этапе работы над фильмом", - сказал режиссер картины Александр Золотухин. Сценарий фильма написал он сам еще во время обучения в мастерской Александра Сокурова.

Съемки картины проходили в Петербурге и области, на фортах Кронштадта и на улицах Выборгского замка. В масштабных сценах были задействованы как петербургские актеры, так и непрофессиональные исполнители.

Кстати

"Мальчик русский" - уже четвертый совместный проект Фонда Александра Сокурова "Пример интонации" и киностудии "Ленфильм". В копродукции были созданы фильмы "Теснота" режиссера Кантемира Балагова, "Софичка" Киры Коваленко и "Глубокие реки" Владимира Битокова. Все режиссеры - выпускники Мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете. "Теснота" попала в программу "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля в 2017 году и была отмечена ФИПРЕССИ, "Глубокие реки" получили приз "Кинотавра" в 2018 году "За лучший дебют". Все названные фильмы обрели хорошую фестивальную судьбу. В этом году картина "Мальчик русский" выйдет на первый план, ведь премьера на Берлинале - серьезная заявка.